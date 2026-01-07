Chứng khoán ngày 7/1: Bỏ xa mốc 1.800 điểm, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (7/1) tiếp đà thăng hoa cả về điểm số lẫn thanh khoản. Lực mua chủ động dâng cao giúp VN-Index mở rộng đà tăng về cuối phiên, qua đó đóng cửa tăng hơn 45 điểm, vượt xa mốc 1.800 điểm và thiết lập đỉnh lịch sử mới.

VN-Index tăng hơn 45 điểm

Tiếp đà tăng trưởng, tâm lý lạc quan khi chỉ số VN-Index vượt đỉnh năm 2025 dưới ảnh hưởng dẫn dắt của các cổ phiếu đầu ngành, đặc biệt là các cổ phiếu có tỷ lệ sở hữu nhà nước cao. VN-Index tiếp tục có diễn biến rất tích cực trong phiên hôm nay, thanh khoản tăng 5 phiên liên tiếp, khối lượng giao dịch quay trở lại mốc 1 tỷ cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 45,31 điểm, lên mức 1.861,58 điểm, vượt đỉnh giá cao nhất năm 2025, mở ra kỳ vọng tăng trưởng mới.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 7/1

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 7/1 có: VIC (+10.01), VHM (+7.07), VCB (+4.24), BID (+3.21), GAS (+3,12)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: STB (-1,24), VPL (-0,89), GEE (-0,34), VJC (-0,32), VPX (-0,14).

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 256 mã tăng giá, 42 mã giữ giá tham chiếu và 79 mã giảm giá.

Bỏ xa mốc 1.800 điểm, dòng tiền có yếu tố lan tỏa mạnh mẽ, độ mở ngập tràn trong sắc xanh với 20/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dầu khí, bất động sản khu công nghiệp và công nghệ viễn thông là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, đường là nhóm ngành duy nhất chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +40,8 điểm, lên mức 2.096,76 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế khi có 28 mã tăng giá và 2 mã giảm giá.

Nối dài nhịp sôi nổi của thị trường, thanh khoản khớp lệnh có phiên thứ 3 liên tiếp cải thiện tích cực và cao hơn ( 34,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HoSE đạt 1.017 triệu cổ phiếu ( 6%), tương đương giá trị đạt 32.948 tỷ đồng (19,82%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +2,88 điểm lên mức 249,4 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,9 điểm lên mức 121,04 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài “nhập hàng” mạnh trong phiên chiều và giá trị mua ròng tại thời điểm kết phiên đạt 523 tỷ đồng. FPT, HPG và VIC là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt là 287 tỷ đồng, 220 tỷ đồng và 175 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, STB, VHM, KDH là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất, lần lượt là -1,140 tỷ đồng, -172 tỷ đồng và -53 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 25 tỷ đồng

Dòng tiền lan tỏa tới nhiều nhóm ngành

VN-Index đang trải qua những ngày giao dịch rực rỡ thời điểm đầu năm 2026 khi chuỗi tăng điểm tiếp tục được kéo dài và dòng tiền mang theo yếu tố lan tỏa tới nhiều nhóm ngành khác nhau. Không dừng lại ở một số cổ phiếu vốn đã có mức tăng tích cực trong những phiên trước như GAS, PLX, GVR…, lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ hơn trong phiên chiều giúp sắc xanh ngập tràn thị trường, ở cả các nhóm ngành chính như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

Ngày vui của các nhà băng diễn ra với sự dẫn dắt của bộ ba ngân hàng quốc doanh là BIDV (BID), Vietcombank (VCB) và VietinBank (CTG) cùng nhóm ngành chứng khoán với tâm lý giao dịch dần ổn định sau khi ngừng rơi và tạo đáy ngắn hạn trong phiên ngày hôm qua.

Những vết gợn nhỏ xuất hiện khi cổ phiếu STB giảm (-5,82%) sau những tin tức về lợi nhuận quý IV/2025 kém khả quan và một số midcap giảm quanh ngưỡng 1 - 2% cũng chẳng thể khiến ngày vui của VN-Index thiếu trọn vẹn.

VN-Index nối dài mạch tăng điểm phiên thứ 6 liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Tín hiệu tích cực lan tỏa khắp thị trường, đặc biệt ở các nhóm trụ. Dầu khí đóng vai trò dẫn dắt với hàng loạt cổ phiếu chạm trần và đóng cửa trong tình trạng không có bên bán như PLX, GAS, PVT, BSR, POW.

Sắc xanh cũng bao trùm nhóm ngân hàng. BID dẫn đầu về biên độ với 5,3%, lên gần 41.000 đồng. VCB và CTG xếp sau khi tích lũy lần lượt 4% và 3,5%. Mức tăng phổ biến của các mã vốn hóa nhỏ hơn khoảng 2%.

Trong nhóm chứng khoán, hầu hết cổ phiếu tăng trên 2%. VPX và VCK diễn biến kém khả quan khi cùng đóng cửa trong sắc đỏ. Ở nhóm bất động sản, cổ phiếu Khang Điền và Novaland cùng giảm trên 1%, trong khi các doanh nghiệp khác đóng cửa trong sắc xanh.

VN-Index nối dài mạch tăng điểm phiên thứ 6 liên tiếp. Dòng tiền tăng điểm lan tỏa ra hầu hết các nhóm ngành đi kèm với đó là thanh khoản ở mức cao. Khối lượng khớp lệnh có phiên tăng thứ 6 liên tiếp và vượt so với mức bình quân 20 phiên. VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất, thiết lập mức đỉnh lịch sử mới, cho thấy xu hướng tăng điểm hoàn toàn áp đảo và khả năng sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới. Các chuyên gia tiếp tục duy trì quan điểm nắm chặt danh mục và có thể mở thêm vị thế, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu ở các mã đang có lợi nhuận. Điểm mua gia tăng ưu tiên thực hiện trong những cú rung lắc của thị trường chung./.