Chứng khoán ngày 6/1: VN-Index chính thức vượt 1.800 điểm, lập đỉnh lịch sử mới

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (6/1) ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi VN-Index tăng gần 28 điểm, chính thức vượt mốc 1.800 điểm và thiết lập mức cao nhất trong lịch sử. Đà tăng được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong bối cảnh thanh khoản cải thiện và kỳ vọng tích cực về triển vọng kinh tế năm 2026.

VN-Index tăng gần 28 điểm

Thị trường có phiên giao dịch tích cực dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn ở các nhóm ngành. VN-Index trong phiên chịu áp lực rung lắc nhẹ về 1.790 điểm và tiếp tục tăng điểm với độ rộng, thanh khoản tích cực hơn. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 27,87 điểm, lên mức 1.816,27 điểm, thiết lập mức cao nhất trong lịch sử.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 6/1

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 6/1 có: VHM (+8,65), GAS (+2,98), MBB (+2,36), VPB (+1,67), GVR (+1,65)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: STB (-0,47), FPT (-0,36), MCH (-0,27), HVN (-0,20), DGC (- 0,20)...

Độ rộng thị trường khá cân bằng khi số cổ phiếu giảm không quá chênh lệch so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 167 mã tăng giá, 52 mã giữ giá tham chiếu và 153 mã giảm giá.

Về nhóm ngành, 15/18 ngành tăng điểm, cho thấy dòng tiền có xu hướng tập trung vào một số mã cụ thể trong từng ngành. Ngành bảo hiểm dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành dầu khí.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +27,28 điểm, lên mức 2.055,96 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế khi có 23 mã tăng giá, 4 mã giảm giá và 3 mã giữ giá.

Thanh khoản khớp lệnh cải thiện so với phiên hôm qua. Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 24.907 tỷ đồng, tăng 2,60% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 27.498 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -0,22 điểm về mức 246,52 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,47 điểm về mức 120,14 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng khoảng 520 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 387 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu MBB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 307 tỷ đồng. Theo sau, VPB là mã tiếp theo được gom mạnh 166 tỷ đồng. Ngoài ra, GEX và VRE cũng được mua lần lượt 101 và 97 tỷ đồng. Ngược lại, VIC là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 425 tỷ đồng. Các cổ phiếu VHM và DXS cũng bị bán ròng 297 tỷ đồng và 208 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 95 tỷ đồng

Xu hướng tích cực tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành

Thị trường giao dịch phiên chiều duy trì diễn biến tích cực khi VN-Index bật tăng mạnh từ mức tăng hơn 5 điểm vào cuối phiên sáng, qua đó đóng cửa tăng gần 28 điểm và ở sát mức cao nhất trong ngày. Đà bứt phá của chỉ số tiếp tục được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó nổi bật là các mã thuộc "họ Vingroup".

Bên cạnh nhóm cổ phiếu Vingroup, thị trường còn được hỗ trợ tích cực bởi nhóm dầu khí. Nổi bật là GAS của PV GAS tăng kịch trần với thanh khoản hơn 385 tỷ đồng. PLX của Petrolimex có thời điểm chạm trần trước khi chốt phiên tăng 6,7%, với giá trị giao dịch xấp xỉ 507 tỷ đồng. Các mã khác trong ngành như PVC, BSR, OIL cũng tăng từ 2,7% đến 6%.

VN-Index lập đỉnh lịch sử mới trong phiên giao dịch ngày 6/1. Ảnh: Đức Thanh

Trong khi đó, nhóm ngân hàng tiếp tục thu hút dòng tiền lớn, góp phần quan trọng kéo VN-Index tăng mạnh. Nhiều cổ phiếu ngân hàng ghi nhận mức tăng tích cực như MBB tăng 5,13%, VPB tăng 3,41%, TCB tăng 3%, CTG tăng 1,97%, LPB tăng 2,96% và TPB tăng 2,71%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng lấy lại sắc xanh với mức tăng khá: TCX tăng 3,82%, MBS tăng 2,39%, FTS tăng 1,26%, SSI tăng 1,72%, trong khi VCI và CTS tăng gần 1%.

Ngược lại, nhóm bất động sản ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Ngoài các cổ phiếu họ Vingroup tăng mạnh, phần lớn các mã còn lại đều giảm điểm, như DXG giảm 2,06%, DXS giảm 1,68%, TCH giảm 3,63%, DIG giảm 1,73%, CEO giảm 4,31%, HDC giảm 2,25%, NLG giảm 1,71%; KDH và PDR giảm gần 1%.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đà tăng của thị trường được hỗ trợ bởi lực cầu cải thiện khi nhà đầu tư kỳ vọng vào xu hướng tích cực trong ngắn hạn; số lượng cổ phiếu tăng giá trong rổ VN30 chiếm ưu thế và sự dẫn dắt của các nhóm ngành lớn như ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, bảo hiểm và bất động sản khu công nghiệp; cùng với thanh khoản gia tăng so với phiên trước, cho thấy dòng tiền tiếp tục cải thiện.

Về xu hướng, VN-Index đang duy trì trạng thái tích cực khi vượt lên vùng giá cao nhất năm 2025, qua đó mở ra kỳ vọng hướng đến vùng điểm số mới quanh 1.850 điểm, sau khi kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Các chuyên gia cho rằng, xét trên mặt bằng định giá khoảng 70% GDP năm 2025 và triển vọng tăng trưởng GDP năm 2026 dự kiến đạt 10%, định giá hiện tại của thị trường chứng khoán vẫn ở mức tương đối hợp lý. Trong bối cảnh thị trường tiếp tục phân hóa cao, xu hướng tích cực được dự báo sẽ tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành, có thanh khoản tốt trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng, bảo hiểm, bán lẻ, cùng nhóm doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu nhà nước cao. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng hợp lý, ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng tăng trưởng dài hạn./.