(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (8/1) ghi nhận diễn biến rung lắc khá mạnh. Áp lực chốt lời xuất hiện tại nhiều cổ phiếu tăng mạnh kéo VN-Index giảm hơn 6 điểm sau phần lớn thời gian giao dịch trong sắc xanh. Tuy vậy, thanh khoản tiếp tục bứt phá và dòng tiền vẫn luân chuyển giữa các nhóm ngành cho thấy xu hướng tăng trung hạn chưa bị phá vỡ.

VN-Index giảm hơn 6 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tâm lý lạc quan, có phần hưng phấn ngắn hạn khi VN-Index liên tục tăng điểm vào vùng quá mua ngắn hạn. VN-Index tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên hôm nay, hướng đến vùng giá 1.900 điểm dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm vốn hóa lớn. Áp lực bán bắt đầu gia tăng mạnh trong phiên chiều, nhất là đối với các mã đã có giai đoạn tăng giá mạnh trong năm 2025. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -6,02 điểm, về mức 1.855,56 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 8/1

Trong phiên 8/1, các cổ phiếu tăng điểm gồm: VCB (+7,98), BID (+3,38), GAS (+1,69), TCX (+0,94), CTG (+0,89)… Các cổ phiếu giảm điểm gồm: VHM (-8,67), VIC (-3,99), VPL (-2,34), VRE (-1,22), GEE (- 1,08)...

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 144 mã tăng giá, 53 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có 183 mã giảm giá.

Phiên dừng chân kiểm định lại cung cầu của thị trường và độ mở có yếu tố cân bằng với 11/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Ngân hàng, công nghệ viễn thông và dầu khí là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, bán lẻ và hóa chất là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -22,73 điểm về mức 2.074,03 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm nhiều hơn số cổ phiếu tăng gia khi có 16 mã giảm và 12 mã tăng giá, 2 mã giữ giá.

Thị trường tiếp tục cho thấy sự bứt phá về thanh khoản khi khối lượng giao dịch cao nhất trong vòng hơn 2 tháng trở lại vào cao hơn ( 66%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.264 triệu cổ phiếu ( 24,39%), tương đương giá trị đạt 40.183 tỷ đồng ( 21,96%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, chỉ số HNX-Index giảm -0,3 điểm về mức 249,1 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,55 điểm lên mức 121,59 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài “nhập hàng” mạnh tay kể từ thời điểm đầu phiên chiều khi thị trường có nhịp rung lắc và giá trị mua ròng tại thời điểm kết phiên đạt 453 tỷ đồng. VIC 283 tỷ đồng, SHB 250 tỷ đồng và TCX 183 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, MCH -717 tỷ đồng, VHM -334 tỷ đồng, ACB -83 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 85 tỷ đồng.

Xu hướng giảm điểm chưa hình thành

Hầu hết thời gian giao dịch ngày hôm nay, VN-Index duy trì sắc xanh tương đối tích cực. Cũng lâu rồi nhà đầu tư mới được chứng kiến "bộ đôi ngân hàng quốc doanh" VCB và BID ghi nhận sắc tím trong phiên. Thế nhưng trong lúc đà hưng phấn được đẩy lên cao trào, lượng cung một lần nữa xuất hiện bất ngờ tại những thời điểm then chốt, khiến chỉ số xuống vùng giá đỏ. Sắc xanh đánh mất yếu tố bao trùm, khi VHM và VRE đóng cửa trong tình trạng “trắng bên mua”. Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu đầu ngành nhóm ngân hàng, dầu khí vẫn cho thấy khả năng giữ vững thế trận mạnh mẽ như VCB ( 6,88%), BID ( 5,13%), BSR ( 3,62%) và GAS ( 3,50%).

Áp lực chốt lời dâng cao sau 6 phiên tăng điểm liên tiếp trước đó đã khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm. Ảnh: T.L

Họ cổ phiếu Vingroup hôm nay khiến chỉ số mất khoảng 17 điểm. VIC đầu phiên tăng hơn 6%, nhưng lúc đóng cửa giảm 1,3%. VHM và VRE cùng chạm sàn và không có bên mua. VPL cũng mất hơn 6,4%, xuống 94.100 đồng.

Ngân hàng đóng vai trò là trụ đỡ giúp thị trường tránh nhịp điều chỉnh sâu. Tuy nhiên, diễn biến của nhóm này có sự phân hóa mạnh. Những cổ phiếu ngân hàng có yếu tố Nhà nước đồng loạt tăng vọt, trong đó VCB chốt phiên tại mức trần 63.700 đồng và đóng góp cho chỉ số chung hơn 7 điểm. Ngược lại, cổ phiếu ngân hàng tư nhân như VAB, TCB, HDB, OCB và ACB đối mặt áp lực bán mạnh nên đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Nhóm dầu khí tác động tích cực đến thị trường khi đồng loạt tăng điểm. BSR, GAS và POW có lúc tăng hết biên độ, nhưng đến cuối phiên thu hẹp còn 3 - 3,6%. Ở nhóm chứng khoán, sắc xanh chiếm ưu thế nhưng biên độ tăng không lớn. TCX dẫn đầu khi tích lũy 3,7%, sau đó đến BSI, VND, ORS, SSI dao động 1,5 - 3,4%.

Áp lực chốt lời dâng cao sau 6 phiên tăng điểm liên tiếp trước đó đã khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm. Biên độ giảm điểm không quá lớn và phần lớn bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã tăng mạnh trước đó nên xu hướng giảm điểm chưa hình thành.

Phiên giảm hôm nay có khối lượng khớp lệnh ở mức lớn, cao nhất trong khoảng gần 2 tháng trở lại đây và vượt xa so với mức bình quân 20 phiên. Đây là tín hiệu cho thấy áp lực chốt lời đang chiếm ưu thế và khả năng sẽ làm chững lại xu hướng tăng điểm tích cực trước đó. Vì vậy trong các phiên tới VN-Index khó lòng bứt phá mạnh mẽ và sẽ thiên về nhịp điều chỉnh, quay lại vùng tích lũy cân bằng. Các chuyên gia kỳ vọng ngưỡng (1.800 – 1.810) điểm là vùng hỗ trợ cân bằng để VN-Index quay lại xu hướng tăng điểm, chinh phục các mức đỉnh mới. Nhà đầu tư cần tiếp tục duy trì quan điểm nắm giữ danh mục và kiên nhẫn chờ đợi VN-Index test lại vùng cân bằng trên để mở thêm vị thế mua, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu./.