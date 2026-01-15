Chứng khoán ngày 15/1: Áp lực chốt lời lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn, VN-Index mất gần 30 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (15/1) tiếp tục chịu áp lực chốt lời mạnh khi VN-Index vận động trong vùng đỉnh ngắn hạn. Diễn biến điều chỉnh diễn ra chủ yếu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo chỉ số giảm sâu dù độ rộng thị trường vẫn duy trì trạng thái tích cực.

VN-Index giảm gần 30 điểm

Sau áp lực bán, điều chỉnh mạnh trong phiên trước khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.920 điểm. Thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh trong phiên hôm nay với diễn biến có tính chất đầu cơ, xoay vòng nhanh ở nhiều nhóm mã. VN-Index trong phiên chịu áp lực điều chỉnh về 1.845 điểm và phục hồi nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -29,64 điểm, về mức 1.864,8 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 15/1

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 15/1 có: HDB (+2,22), STB (+1,63), VNM (+1,58), GEE (+1,25), BCM (+1,08)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-11,61), VCB (-7,08), BID (-5,42), VHM (-5,38), CTG (-2,38).

Độ rộng thị trường tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 177 mã tăng giá, 58 mã giữ giá tham chiếu nhưng chỉ có 147 mã giảm giá.

Mặc dù VN-Index sụt giảm mạnh về điểm số, tuy nhiên sắc xanh có phần nhỉnh hơn với 12/21 nhóm ngành tăng điểm. Bảo hiểm, công nghệ viễn thông và hóa chất là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, dầu khí và bán lẻ là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -19,62 điểm về mức 2.047,48 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế khi có 17 mã giảm giá, 0 mã giữ giá và 13 mã tăng giá.

Thị trường có phần kém sôi động hơn so với phiên hôm qua, tuy nhiên thanh khoản khớp lệnh vẫn cao hơn ( 39,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.243 triệu cổ phiếu (-12,80%), tương đương giá trị đạt 41.050 tỷ đồng (-11,59%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -0,16 điểm về mức 253,16 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +1,19 điểm về mức 126,08 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khá mạnh trong phiên hôm nay với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -842 tỷ đồng. VIC 211 tỷ đồng, VCB 159 tỷ đồng và TCX 57 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, MSN -160 tỷ đồng, VCI -149 tỷ đồng, SSI -145 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 89 tỷ đồng.

Nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn có thể tiếp diễn

Áp lực bán tiếp tục lan sang tới phiên giao dịch buổi chiều khi biên độ điều chỉnh mạnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index tiếp tục chìm trong ngưỡng sắc đỏ cho tới thời điểm kết phiên. Áp lực bán xuất hiện mạnh nhất vào đầu phiên chiều khi chỉ số đánh mất mốc 1.850 điểm và thủng mốc hỗ trợ ngắn hạn tại đường giá MA10. Thế nhưng lực cầu nhanh chóng nhập cuộc với tâm điểm là sắc tím tới từ cổ phiếu STB, lan tỏa tích cực tới các “nhà băng” tư nhân khác và sắc xanh cũng đã xuất hiện rải rác trở lại.

Nhóm cổ phiếu dầu khí bắt đầu cho thấy yếu tố phân hóa mạnh mẽ khi PLX đóng cửa trong trạng thái “trắng bên bán” trong khi ở chiều ngược lại, phần lớn cổ phiếu cùng ngành chịu áp lực điều chỉnh quanh ngưỡng 2 – 3% như BSR, GAS, POW… Bên cạnh đó, chỉ riêng 4 mã cổ phiếu VIC, VCB, BID và VHM trong phiên ngày hôm nay đã đánh mất tới hơn 30 điểm (30,41 điểm) của thị trường chung và việc VN-Index giảm mạnh về điểm số có lẽ đã không quá xa lạ với nhiều nhà đầu tư.

Áp lực chốt lời gia tăng mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục khiến thị trường chung sụt giảm khá trong phiên giao dịch hôm nay. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo ngành, nhóm ngân hàng ghi nhận trạng thái phân hóa mạnh nhất. BID giảm hết biên độ xuống 50.700 đồng. Cổ phiếu này đóng cửa với khối lượng dư bán giá sàn hơn 4 triệu đơn vị. VCB, CTG, TCB và VPB lần lượt xếp sau với mức giảm dao động 1,7-5,4%.

Trong nhóm bất động sản, sắc xanh bao trùm các mã vốn hóa vừa và nhỏ như KDH, CII, HDC, HPX, SCR. Mức tăng phổ biến của nhóm này dao động 2-3%. Ngược lại, cổ phiếu của các doanh nghiệp địa ốc đầu ngành như VIC, VHM, VRE, VPL và NVL cùng đóng cửa trong sắc đỏ. Các mã liên quan đến Tập đoàn Vingroup có mức giảm mạnh hơn, hầu hết trên 4,5%.

Thép là nhóm ngành có trạng thái hưng phấn nhất khi đồng loạt đóng cửa trên tham chiếu. TVN của Tổng công ty Thép Việt Nam tăng trần lên 9.700 đồng, còn HPG, HSG và NKG dao động 1,3-4,3%.

Áp lực chốt lời gia tăng mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục khiến thị trường chung sụt giảm khá trong phiên giao dịch hôm nay. Mức giảm lớn đi kèm với thanh khoản ở mức cao cho thấy đà tăng trước đó đã bị chững lại. Tuy vậy tương quan số mã tăng/số mà giảm vẫn chiếm ưu thế (163/145) và số ngành tăng điểm vẫn áp đảo hơn (12/21 nhóm ngành tăng) nên phiên giảm hôm nay vẫn chưa đủ động lượng để xác nhận sự đảo chiều và hình thành xu hướng giảm. Vậy nên mức giảm hôm nay của thị trường bị chi phối bởi một số ít nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã tăng mạnh trước đó (BID, VCB, VIC, VHM, VJC…) mà chưa có sự hoảng loạn lan rộng ra nhiều nhóm ngành khác.

Tuy vậy khả năng cao nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn này vẫn chưa kết thúc và không loại trừ khả năng có thể kéo VN-Index về vùng hỗ trợ mạnh (1.800 – 1.810) điểm. Các chuyên gia tiếp tục ưu tiên quan điểm nắm giữ danh mục, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi vùng hỗ trợ trên để mở thêm vị thế mua, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu. Trong chiều hướng bán, nhà đầu tư vẫn kiên trì với mốc kháng cự (1.930 -1.960) điểm để thực hiện hóa lợi nhuận./.