Chứng khoán ngày 21/1: Áp lực bán gia tăng quanh vùng đỉnh, VN-Index điều chỉnh phiên thứ hai

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (21/1) diễn biến khá rung lắc và chịu áp lực điều chỉnh mạnh với sắc đỏ lan rộng trên nhiều nhóm ngành. Tuy nhiên, thanh khoản cải thiện và lực cầu nhập cuộc về cuối phiên cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện, giúp VN-Index thu hẹp đà giảm và xu hướng tăng trước đó chưa bị phá vỡ.

VN-Index giảm hơn 8 điểm

Sau khi VN-Index có tín hiệu rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn vùng 1.900 điểm đến 1.920 điểm và với áp lực từ thị trường thế giới. Thị trường đã chịu áp lực bán mạnh trong phiên hôm nay. VN-Index trong phiên giảm khá mạnh về gần vùng giá 1.850 điểm, phục hồi khá tốt trở lại dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -8,34 điểm, về mức 1.885,44 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 21/1

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 21/1 có: GAS (+3,01), STB (+1,74), BSR (+1,68), CTG (+0,94), DGC (+0,39)... Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VNM (-1,34), VCB (-1,25), VPB (-1,17), GEE (-1,08), VIC (-0,83)...

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 96 mã tăng giá, 36 mã giữ giá tham chiếu và có 246 mã giảm giá.

Sắc đỏ áp đảo thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Hóa chất, dầu khí và bảo hiểm là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, chứng khoán, dệt may và nhựa là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tương tự khi giảm -5,23 điểm, về mức 2.080,38 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá có chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 20 mã giảm giá và 1 mã giữ giá và 9 mã tăng giá.

Sau vài phiên sụt giảm, thanh khoản khớp lệnh thị trường cải thiện tích cực khi cao hơn ( 18,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.206 triệu cổ phiếu ( 11,26%), tương đương giá trị đạt 37.339 tỷ đồng (0,24%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -0,45 điểm về mức 252,66 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,66 điểm về mức 125,93 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đà bán ròng trong phiên chiều với giá trị bán ròng tại thời điểm kết phiên đạt -313 tỷ đồng. GMD +130 tỷ đồng, KBC +104 tỷ đồng và VHM +96 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VNM -193 tỷ đồng, VCB -152 tỷ đồng, VIC -102 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 90 tỷ đồng.

Lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ cuối phiên

Trải qua phiên sáng ảm đạm và chìm dưới ngưỡng giá đỏ, phiên chiều cũng không nhiều bất ngờ mà VN-Index mang lại cho nhà đầu tư khi đà bán tiếp tục rong ruổi thị trường. Cho đến thời điểm then chốt 14 giờ, trái ngược với những phiên trước đó, lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu ngành dầu khí với sắc tím tới từ BSR, lan tỏa tâm lý tích cực tới các nhóm ngành khác và chỉ số chung lấy lại được phần lớn thành quả.

Bên cạnh đó, "ngôi sao" hôm nay của ngành ngân hàng STB giữ vững trạng thái “trắng bên bán” cho tới kết thúc phiên dù cho đã có những lúc “lệch nhịp” trước lượng cung lớn.

Ở chiều ngược lại, số lượng mã chịu áp lực điều chỉnh nằm rải rác ở nhiều nhóm ngành như chứng khoán, bất động sản, bất động sản khu công nghiệp, thép….

Ở nhóm chứng khoán, HCM có phiên giao dịch đáng buồn nhất trong nhiều tháng trở lại đây và kết phiên trong trạng thái giảm kịch sàn. Nhiều công ty khác báo lãi lớn như VIX, SHS, MBS, SSI, VPX nhưng thị giá hôm nay cũng mất trên 2,5%. TCX là điểm sáng lẻ loi trong nhóm này khi lội ngược dòng, tăng 1,4% lên 52.500 đồng.

Ở nhóm ngân hàng, sắc đỏ áp đảo. EIB dẫn đầu biên độ giảm với 3,1%. VPB, KLB, SSB, MBB, VIB và TPB lần lượt xếp sau khi mất trên 1,4%. Ngược lại, STB tăng hết biên độ lên 62.100 đồng, góp phần giúp chỉ số tránh nhịp giảm sâu.

VN-Index điều chỉnh phiên thứ 2 liên tiếp với thanh khoản ở mức cao. Ảnh: T.L

Nhóm bất động sản cũng không tránh được đợt bán mạnh. Cổ phiếu của nhiều chủ đầu tư lớn như Nam Long, Khang Điền, Đất Xanh, Novaland đều chìm trong sắc đỏ với mức giảm dao động 1-3%.

Dầu khí là nhóm duy nhất ghi nhận trạng thái tăng đồng thuận. Các cổ phiếu thành phần sáng nay đều giảm điểm, nhưng đồng loạt đảo chiều trong những phút cuối. BSR chạm trần 22.200 đồng và dư mua gần 4 triệu đơn vị. GAS, PVD, POW, PVT, OIL và PLX tích lũy 0,5-5%.

VN-Index điều chỉnh phiên thứ 2 liên tiếp với thanh khoản ở mức cao. Khối lượng khớp lệnh hôm nay tăng cao so với 3 phiên trước và vượt so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa giảm điểm với thanh khoản lớn là một tín hiệu khá tiêu cực. Song đà giảm đã thu hẹp đáng kể khi kết phiên và một số nhóm cổ phiếu đã có sự đảo chiều tăng giá cho thấy thanh khoản tăng cao là do lực cầu có xu hướng vào mạnh hơn. Vì vậy phiên giảm hôm nay không quá tiêu cực và chưa bẻ gãy xu hướng tăng điểm đã hình thành trước đó.

VN-Index vẫn nằm trong kênh tăng giá và có xác suất cao sẽ hướng đến mốc kháng cự (1.930 – 1.960) điểm trong các phiên tới, tại mốc này chúng tôi cho rằng áp lực bán sẽ gia tăng mạnh hơn và khả năng cao VN-Index sẽ có nhịp điều chỉnh. Các chuyên gia tiếp tục duy trì quan điểm nắm giữ danh mục và chờ đợi mốc (1.930 - 1.960) để thực hiện hóa từng phần danh mục đã mua trước đó./.