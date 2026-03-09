Thêm cú hích từ sản phẩm mới

Giao dịch chứng chỉ ETF:

(TBTCO) - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) trong nước vẫn ghi nhận dòng tiền vào ròng và thanh khoản cải thiện rõ rệt. Cùng với sự xuất hiện của các ETF mới, giao dịch chứng chỉ quỹ ETF được kỳ vọng sẽ mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư và tạo thêm động lực cho thị trường.

ETF nội sôi động sau Tết

Theo thống kê từ Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, trong tuần giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, các ETF tại Đông Nam Á phần lớn bị rút ròng với giá trị 78,1 triệu USD, tăng 65,1% so với mức rút ròng tuần giao dịch trước. Trong bối cảnh đó, dòng vốn ETF vào thị trường Việt Nam lại cho thấy sự phân hóa. Các quỹ ngoại vẫn duy trì xu hướng rút vốn, nhưng một số quỹ nội ghi nhận dòng tiền vào ròng.

Cụ thể, Fubon FTSE Vietnam ETF rút ròng khoảng 2,4 triệu USD trong tuần đầu sau Tết, trong khi CGS Fullgoal ETF rút ròng khoảng 0,3 triệu USD. Ngược lại, dòng tiền trong nước lại chảy vào một số quỹ ETF lớn.

Nguồn: Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam. Đồ họa: Phương Anh

Giao dịch ở một số ETF nội trở thành điểm sáng. Quỹ FUEVFVND ghi nhận dòng vốn vào ròng khoảng 6,7 triệu USD, còn FUESSV30 hút ròng khoảng 0,2 triệu USD. Trong khi đó, quỹ E1VFVN30 ghi nhận mức rút ròng khoảng 0,3 triệu USD, nâng tổng mức rút ròng từ đầu năm tại quỹ này lên khoảng 13,3 triệu USD.

Dòng tiền trong nước vẫn duy trì sự quan tâm đối với các sản phẩm đầu tư thụ động. Không chỉ dòng vốn, thanh khoản giao dịch chứng chỉ quỹ ETF trên thị trường cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt trong thời gian gần đây. Theo số liệu thống kê, trong tháng 2/2026, khối lượng giao dịch bình quân chứng chỉ quỹ ETF đạt hơn 2,7 triệu đơn vị mỗi ngày, giá trị giao dịch bình quân hơn 82,83 tỷ đồng mỗi ngày. So với tháng 1/2026, con số này tăng lần lượt 39,96% về khối lượng và 28,56% về giá trị.

Giao dịch chứng chỉ quỹ ETF ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực về thanh khoản trong bối cảnh giao dịch cổ phiếu có phần thận trọng hơn khi giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân tháng 2/2026 giảm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày.

ETF cho phép nhà đầu tư tiếp cận một rổ cổ phiếu đa dạng chỉ thông qua một chứng chỉ quỹ, qua đó giúp giảm thiểu rủi ro so với việc đầu tư vào từng cổ phiếu riêng lẻ. Bên cạnh đó, chi phí quản lý thấp và tính minh bạch cao cũng là những yếu tố khiến các sản phẩm ETF phù hợp với nhà đầu tư cá nhân.

Cú hích từ các sản phẩm ETF mới

Trong các giai đoạn thị trường biến động, chiến lược đầu tư thụ động thông qua ETF có thể giúp nhà đầu tư giảm áp lực lựa chọn cổ phiếu, đồng thời vẫn có thể theo sát xu hướng chung của thị trường. Hiện thị trường có 18 ETF được cấp phép với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 25,7 nghìn tỷ đồng, toàn bộ đều là ETF cổ phiếu. Con số này còn rất khiêm tốn so với Singapore, Thái Lan hay quy mô 13,1 nghìn tỷ USD của thị trường ETF tại Mỹ tính đến tháng 10/2025.

Dự kiến, tới đây, sẽ có thêm 2 ETF mới gia nhập thị trường. Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital đang bắt đầu triển khai chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng lần đầu cho 2 ETF chiến lược, gồm VinaCapital VNMITECH ETF và VinaCapital VN50 Growth ETF.

Đa dạng hóa sản phẩm để đón cơ hội nâng hạng Tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026, lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới, bao gồm việc đa dạng hóa sản phẩm đầu tư. Cụ thể, ngành chứng khoán được định hướng phát triển thêm các sản phẩm trái phiếu, sản phẩm phái sinh, chứng chỉ lưu ký niêm yết tại nước ngoài (DR), các loại chứng chỉ quỹ đầu tư mới cũng như các công cụ tài chính xanh. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp mở rộng nguồn hàng hóa trên thị trường, đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư trong nước và tăng cường thu hút dòng vốn nước ngoài, triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán.

Hai quỹ này mô phỏng theo 2 bộ chỉ số mới do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh xây dựng và công bố vào tháng 10/2025, chính thức vận hành từ ngày 3/11/2025. Với cấu trúc khác nhau của các bộ chỉ số tham chiếu, 2 quỹ ETF này cũng đi theo 2 chiến lược đầu tư khác nhau.

Trong đó, VinaCapital VN50 Growth ETF hướng tới nhóm cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa lớn và vừa trên thị trường. Danh mục dự kiến của quỹ bao gồm đủ 50 cổ phiếu thành phần của chỉ số cùng một phần tiền mặt nhỏ. Xét theo tỷ trọng, 5 cổ phiếu có mức phân bổ lớn nhất trong danh mục dự kiến gồm VIC với 9,05%, FPT với 6,90%, HPG và VHM cùng ở mức 6,18%, còn MWG ở mức 5,51%. Tổng tỷ trọng của 5 mã này đạt khoảng 33,82% danh mục.

Trong khi đó, VinaCapital VNMITECH ETF mô phỏng theo chỉ số VNMITECH. Đây là bộ chỉ số được xây dựng để phản ánh nhóm cổ phiếu thuộc 3 ngành chính gồm vật liệu, công nghiệp và công nghệ thông tin trong hệ thống chỉ số VNAllshare. Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của quỹ này gồm 36 cổ phiếu cùng một phần tiền mặt rất nhỏ. Xét theo tỷ trọng, 4 cổ phiếu có mức phân bổ cao nhất trong danh mục dự kiến gồm HPG với 15,30%, FPT với 14,79%, GMD với 7,13% và GEX với 5,74%. Tổng tỷ trọng của 4 mã này chiếm tới gần 43% danh mục.

So với VN50 Growth, mức độ tập trung vào nhóm cổ phiếu đứng đầu của VNMITECH cao hơn đáng kể. Điều này phản ánh đặc điểm của một bộ chỉ số ngành, nơi phạm vi lựa chọn hẹp hơn và tỷ trọng thường dồn mạnh hơn vào các doanh nghiệp quy mô lớn trong từng lĩnh vực.

Theo đại diện VinaCapital, việc ra mắt 2 ETF chiến lược này nhằm mang đến cho nhà đầu tư thêm lựa chọn đầu tư minh bạch, chi phí hợp lý và bám sát các xu hướng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường có những nhịp điều chỉnh do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các yếu tố địa chính trị và kinh tế toàn cầu, nhiều chuyên gia cho rằng, giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu của các ETF mới có thể mang lại cơ hội tiếp cận danh mục cổ phiếu với mức định giá hấp dẫn hơn.

Việc đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư, bao gồm các ETF được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tới nhằm góp phần thu hút thêm dòng vốn dài hạn, đồng thời giúp cơ cấu nhà đầu tư trở nên cân bằng hơn, đặc biệt khi thị trường tiến gần các mốc nâng hạng và khả năng vào danh sách xem xét của MSCI, giúp Việt Nam được “định vị” tốt hơn trong mắt nhà đầu tư quốc tế.