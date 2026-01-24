Chứng khoán tuần 26/1 - 30/1: Giai đoạn cần thiết để thị trường tái cân bằng

Tạm dừng chân sau chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp, thị trường chứng khoán có tuần giảm đầu tiên trong năm 2026, nhưng điểm tích cực là biên độ điều chỉnh không lớn và thanh khoản ở mức thấp.

Tuần giảm đầu tiên của năm 2026

Sau chuỗi 5 tuần tăng điểm liên tiếp kể từ đầu năm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận tuần điều chỉnh đầu tiên của năm 2026. Dù khởi đầu tuần giao dịch trong sắc xanh khá tích cực, nhưng sự thiếu vắng của thanh khoản khiến đà tăng nhanh chóng suy yếu, nhường chỗ cho 4 phiên giảm điểm liên tiếp.

Tuy nhiên, mức giảm trong các phiên không quá lớn, VN-Index chủ yếu đi ngang trong biên độ hẹp. Diễn biến này cho thấy áp lực bán chưa mang tính hoảng loạn, nhưng cũng phản ánh rõ tâm lý thận trọng đang dần chiếm ưu thế sau giai đoạn tăng nóng.

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán Kirin, các nhóm cổ phiếu dẫn đầu đà giảm trong tuần qua chủ yếu là nhóm vốn hóa vừa, từng tăng mạnh trước như nhóm dệt may (-4,48%), bảo hiểm (-6,21%) hay nhựa (-7,68%). Ở chiều ngược lại, nhóm hóa chất bất ngờ trở thành điểm sáng hiếm hoi, đánh dấu sự hồi phục sau nhiều tuần tạo đáy.

Cổ phiếu ngành hoá chất phục hồi mạnh sau nhiều tuần tạo đáy - Nguồn: Chứng khoán Kirin

Điểm đáng lưu ý trong tuần qua là sự đảo chiều của nhóm cổ phiếu của doanh nghiệp có vốn Nhà nước đã tăng nóng thời gian qua. Theo ông Nguyễn Thái Học, chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree, các doanh nghiệp có tỷ trọng sở hữu Nhà nước lớn ở nhóm dầu khí, ngân hàng và họ Viettel đã không còn duy trì được sức mạnh như giai đoạn trước. Nhiều mã trong nhóm này đồng loạt giảm điểm mạnh trong phiên cuối tuần, từ "anh hùng" đóng góp lớn vào xu hướng tăng nay đã tạo áp lực đáng kể lên chỉ số chung.

Theo ông Học, dù xuất hiện tín hiệu dòng tiền dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu tăng chậm hơn so với mặt bằng chung như bất động sản, chứng khoán và hóa chất, sức mạnh của dòng tiền tại các nhóm này vẫn còn khá yếu. Điển hình là nhóm bất động sản và hóa chất tăng tích cực vào giữa tuần, nhưng một số điều chỉnh trở lại trong phiên cuối tuần. Dòng tiền hiện vẫn mang tính thăm dò, chưa đủ quyết liệt để hình thành một nhóm dẫn dắt mới cho thị trường.

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 19/1 - 23/1/2026, VN-Index dừng tại 1.870,79 điểm, giảm 8,34 điểm (-0,44%). Trong khi đó, HNX-Index nhích nhẹ 0,27% lên 252,96 điểm, còn UPCoM-Index tăng 0,4%, đóng cửa ở mức 126,56 điểm.

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán Kirin, tâm lý nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn. Điểm tích cực là biên độ điều chỉnh không lớn và thanh khoản ở mức thấp, cho thấy áp lực bán tháo chưa xảy ra và tín hiệu đảo chiều xu hướng giảm vẫn chưa được xác nhận. Thực tế, sau hai tuần tăng mạnh về thanh khoản, thị trường tuần qua ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt. Tổng khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE đạt 4,25 tỷ cổ phiếu, giảm 30,6% so với tuần trước. Trong khi giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên trên sàn này đạt 35.054 tỷ đồng, giảm 15,5%.

Dòng vốn ngoại cũng ở trạng thái bán ròng với cường độ mạnh hơn. Khối ngoại bán ròng 3.140,85 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với tuần trước đó. VCB bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lên tới 1.052,2 tỷ đồng, trong khi hai tuần trước đó được mua ròng gần 2.000 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại cũng tìm đến một số cổ phiếu nhưng giá trị mua cũng khá khiêm tốn.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại - Nguồn: Chứng khoán Kirin

Giai đoạn cần thiết để thị trường tái cân bằng

Bước sang tuần giao dịch tới, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với bài toán tái cân bằng dòng tiền. Nhóm cổ phiếu doanh nghiệp quốc doanh đã phát đi tín hiệu đảo chiều trong ngắn hạn, dù không ít doanh nghiệp trong nhóm này công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 khá tích cực. Trong khi đó, dòng tiền luân chuyển sang các nhóm ngành khác như bất động sản và chứng khoán vẫn diễn ra một cách dè dặt, cho thấy thị trường chưa tìm được nhóm cổ phiếu đủ sức dẫn dắt xu hướng mới.

“Thị trường chứng khoán trong tuần 19/1 - 23/1 thể hiện rõ hơn dấu hiệu suy yếu. Sau khi hình thành cây nến Doji mang tính lưỡng lự trong tuần trước, VN-Index đã xác nhận trạng thái tiêu cực hơn khi tạo một cây nến giảm điểm khá rõ ràng trong tuần vừa qua. Cá nhân tôi cho rằng trong tuần giao dịch sắp tới, VN-Index sẽ khó tránh khỏi một nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật.” Ông Nguyễn Thái Học, chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree

Bởi các lý do trên, chuyên gia từ Pinetree dự báo nhiều khả năng VN-Index sẽ cần thêm thời gian tích lũy nếu các nhóm cổ phiếu đang được kỳ vọng không sớm có sự bứt phá rõ ràng ngay từ đầu tuần.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thái Học cũng cho rằng đây có thể được xem là giai đoạn cần thiết để thị trường tái cân bằng sau nhịp tăng kéo dài, đồng thời mở ra cơ hội cho nhà đầu tư quan sát và sàng lọc những nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt hơn.

Ở góc nhìn kỹ thuật, chuyên gia Chứng khoán Kirin cho rằng, việc biên độ giảm không lớn đi cùng với thanh khoản sụt giảm so với hai tuần trước cho thấy xu hướng tăng trước đó chỉ đang chững lại, chưa đủ cơ sở để khẳng định một xu hướng giảm mới. Dù vậy, không loại trừ khả năng VN-Index sẽ có nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.800 - 1.810 điểm trong các tuần tới, trước khi quay trở lại xu hướng tăng tích cực hơn.

Trong kịch bản này, Chứng khoán Kirin khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục đã mua từ trước và hạn chế giải ngân mới trong các phiên kế tiếp. Việc mua bổ sung tỷ trọng cần kiên nhẫn chờ đợi VN-Index lùi về các vùng hỗ trợ để có điểm vào an toàn hơn. Ngược lại, trong trường hợp chỉ số bất ngờ bứt phá và tiến lên vùng kháng cự 1.930 - 1.960 điểm, chiến lược ưu tiên là canh bán giảm tỷ trọng cổ phiếu, thực hiện hóa lợi nhuận nhằm bảo toàn thành quả sau giai đoạn tăng mạnh./.