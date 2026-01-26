Hơn 50.000 người tham gia chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV tại Quảng Ninh

(TBTCO) - Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2026), tối 25/1, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tự hào theo Đảng quang vinh - Quảng Ninh vươn mình cất cánh”.

Chương trình diễn ra trên một sân khấu hiện đại, có quy mô lớn chưa từng có tại Quảng Ninh, với chiều dài gần 120m, chiều sâu 50m và điểm cao nhất đạt 30m. Sân khấu được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá cờ Tổ quốc bay phấp phới, cùng những đường nét mềm mại, uốn lượn như đôi cánh vươn lên, tượng trưng cho sự phát triển mạnh mẽ và tinh thần đổi mới của tỉnh Quảng Ninh.

Với chủ đề “Tự hào theo Đảng quang vinh - Quảng Ninh vươn mình cất cánh”, chương trình được dàn dựng công phu, hiện đại với 3 chương gồm: Đời ta có Đảng; Niềm tin có Đảng – Vững bước tương lai và Mùa xuân của kỷ nguyên mới. Ảnh T.D

Điểm nhấn của sân khấu là một bàn nâng trung tâm có khả năng xoay và trượt về phía khán giả, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng. Công nghệ tiên tiến như hệ thống màn hình LED cỡ lớn và công nghệ mapping hiện đại cũng được sử dụng để tạo hiệu ứng ánh sáng linh hoạt, mang lại không gian nghệ thuật sống động và đa dạng.

Khán đài concert được bố trí cho hơn 50.000 khán giả, chia thành 18 khu vực đứng và ngồi. Các khu vực này được đặt tên theo các danh thắng nổi tiếng của Quảng Ninh, đồng thời một số khu vực được lấy cảm hứng từ tinh thần của Đại hội XIV của Đảng, góp phần truyền tải thông điệp và giá trị của Đại hội đến đông đảo nhân dân.

Chương trình nghệ thuật được đầu tư với quy mô hoành tráng. Ảnh T.D

Chương trình nghệ thuật này gồm những tiết mục ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Được dàn dựng công phu, chương trình chia thành ba chương: “Đời ta có Đảng”, “Niềm tin có Đảng – Vững bước tương lai” và “Mùa xuân của kỷ nguyên mới”. Các bài hát và tiết mục nghệ thuật không chỉ tái hiện những mốc son lịch sử mà còn phản ánh thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định giá trị và ý nghĩa của Đại hội XIV.

Đặc biệt, concert quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, Trọng Tấn, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đức Phúc, Đông Hùng, Hương Tràm và nhiều tên tuổi khác. Sự góp mặt của hàng trăm diễn viên quần chúng, bao gồm học sinh, sinh viên và lực lượng vũ trang, đã tạo nên một bức tranh nghệ thuật hoành tráng và giàu cảm xúc.

Chương trình thu hút hơn 50.000 khán giả.

Chương trình không chỉ là lời chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng mà còn là khẳng định mạnh mẽ quyết tâm phát triển văn hóa, nâng cao ngành công nghiệp văn hóa của Quảng Ninh. Chương trình cũng tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thúc đẩy việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống.

Đặc biệt, chương trình kết thúc bằng màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ trên bầu trời Quảng Ninh, tạo nên một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc và lan tỏa niềm vui đến đông đảo người dân và du khách./.