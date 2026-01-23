(TBTCO) - Năm 2025, VietABank bứt phá rõ nét về hiệu quả kinh doanh, với lợi nhuận trước thuế đạt 1.623 tỷ đồng, tăng 49,5% và cao nhất trong lịch sử hoạt động, dù ngân hàng chủ động tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro. Đồng thời, VietABank cũng nâng vốn điều lệ lên 8.163,7 tỷ đồng, củng cố nền tảng tài chính cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

VietABank Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã Ck: VAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 và cả năm 2025.

Báo cáo tài chính do VietABank mới công bố cho thấy, lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 đạt 1.623 tỷ đồng, tăng 49,5%. Trong đó động lực chính đến từ sự cải thiện mạnh mẽ của thu nhập hoạt động cốt lõi, đặc biệt là thu nhập lãi thuần; thu ngoài lãi cũng củng cố giúp VietABank ghi nhận lãi kỷ lục trong lịch sử hoạt động.

VietABank lập đỉnh lợi nhuận trên 1.600 tỷ đồng, song hành tăng vốn và siết chặt dự phòng. Ảnh tư liệu.

Xét riêng quý IV/2025, lợi nhuận trước thuế đạt 573 tỷ đồng, lần đầu tiên vượt mốc 500 tỷ đồng nhờ tốc độ tăng trưởng gần gấp đôi cùng kỳ. Đóng góp lớn nhất đến từ thu nhập lãi thuần, tăng thêm 794,7 tỷ đồng so với quý IV/2024, tương đương mức tăng 97,7%.

Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng thêm 33,6 tỷ đồng, trong khi hoạt động kinh doanh ngoại hối chuyển từ lỗ 13,1 tỷ đồng sang lãi 12,8 tỷ đồng. Thu nhập từ hoạt động khác và góp vốn mua cổ phần cũng đóng góp thêm gần 43 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng hợp các yếu tố này giúp tổng thu nhập hoạt động quý IV/2025 của VietABank tăng thêm 875,9 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ.

Cũng trong quý IV/2025, Ngân hàng tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên cao chưa từng có 914 tỷ đồng, phản ánh chính sách trích lập thận trọng hơn. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế VietABank vẫn ghi nhận mức tăng 96% cùng kỳ, lên 527,7 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, lợi nhuận trước thuế cả năm VietABank tăng 49,5%, lên 1.622,7 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động; ngân hàng tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên cao chưa từng có 1.168 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, bức tranh tăng trưởng càng rõ nét hơn. Động lực lớn nhất đến từ thu nhập lãi thuần, tăng thêm 1.073 tỷ đồng, lên 3.401,9 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 46,1%.

Đây là trụ cột chính kéo lợi nhuận VietABank đi lên trong năm qua, với tỷ trọng thu nhập lãi thuần trong tổng thu nhập hoạt động chiếm tới 89,8%; cao hơn con số 87,4% cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thu nhập ngoài lãi gồm thu từ dịch vụ, ngoại hối, hoạt động khác và góp vốn mua cổ phần... cũng đóng góp tích cực 334 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng lên 1.168 tỷ đồng, tăng 110,4% cùng kỳ. Tính chung lợi nhuận trước thuế cả năm VietABank tăng 49,5%, lên 1.622,7 tỷ đồng.

<!--cke_bookmark_136S--><!--cke_bookmark_136E--><!--cke_bookmark_154S--><!--cke_bookmark_154E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản VietABank đạt 140.486 tỷ đồng, tăng 17,2% so với đầu năm; dư nợ cho vay khách hàng tăng 11%. Tiền gửi khách hàng đạt 99.080 tỷ đồng, tăng 9,7%.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu cuối quý IV/2025 VietABank ở mức 1.162 tỷ đồng, tăng 6,5%. Tuy nhiên, nhờ dư nợ cho vay tăng nhanh hơn, tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ; trong đó, nợ xấu tăng chủ yếu đến từ nợ nhóm 3, tăng 88,5% và nợ xấu có khả năng mất vốn.

Cũng trong năm qua, VietABank cũng ghi nhận bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng cường năng lực tài chính. Cuối năm 2025, vốn điều lệ của VietABank đạt 8.163,7 tỷ đồng, tăng 51,2%. Động thái này không chỉ giúp VietABank củng cố nền tảng tài chính và cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR), mà còn tạo dư địa cho ngân hàng đầu tư mạnh hơn vào hạ tầng số, phát triển sản phẩm mới và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, hướng tới giai đoạn phát triển bền vững hơn.

Trước đó, ngày 17/10/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản chính thức chấp thuận cho VietABank tăng vốn điều lệ đợt 2/2025, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP cho người lao động. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt 11.495 tỷ đồng, tăng hơn 3.331 tỷ đồng so với cuối năm 2025./.