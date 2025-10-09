VietABank ra mắt nền tảng ngân hàng số, bước tiến chiến lược trong hành trình chuyển đổi số

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã Ck: VAB) vừa công bố ra mắt nền tảng Ngân hàng số VietABank, sản phẩm hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY), một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam.

Nền tảng hợp kênh Ngân hàng số VietABank là cột mốc tiếp nối hành trình phát triển chiến lược của VietABank, sau khi cổ phiếu VAB chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) ngày 22/7/2025.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh FTSE Russell cùng ngày 8/10/2025 vừa công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên “mới nổi thứ cấp”, đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành tài chính, nâng cao cơ hội thu hút nguồn vốn trong nước và quốc tế đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng nói chung và VAB nói riêng.

Sự kiện ra mắt nền tảng ngân hàng số VietABank đánh dấu bước chuyển mới trong công nghệ của thương hiệu. Ảnh: VietABank.

Nền tảng Ngân hàng số VietABank được phát triển dựa trên mô hình hợp kênh (Omnichannel Banking), cho phép đồng bộ trải nghiệm giữa Internet Banking và Mobile Banking. So với phiên bản trước, nền tảng mới được nâng cấp toàn diện, mang đến tốc độ xử lý nhanh hơn, bảo mật tối ưu và giao diện cá nhân hóa.

“Nền tảng Ngân hàng số VietABank không đơn thuần là một bước tiến công nghệ, mà còn mang tới một hệ sinh thái số toàn diện. Đây là thành quả của sự hợp lực giữa sức mạnh tài chính, năng lực quản trị và tầm nhìn của VietABank với công nghệ hiện đại và mạng lưới tiện ích phủ rộng của VNPAY. Chúng tôi hướng tới trải nghiệm liền mạch, an toàn và cá nhân hóa tối đa cho khách hàng" - ông Nguyễn Văn Trọng - Tổng Giám đốc VietABank nhấn mạnh.

Một trong những điểm nổi bật ở phiên bản mới là tính năng chuyển tiền thông minh: khách hàng chỉ cần dán đoạn nội dung tin nhắn có sẵn tên ngân hàng, số tài khoản, số tiền… vào ô lệnh, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin giao dịch mà không cần nhập thủ công. Tính năng này vừa tiết kiệm thời gian, vừa giảm thiểu rủi ro sai sót.

Khách hàng mới có thể mở tài khoản trực tuyến chỉ trong vài phút thông qua eKYC (định danh điện tử), mà không cần đến quầy giao dịch. Khách hàng hiện hữu có thể đăng nhập vào ứng dụng VietABank bằng chính tài khoản và mật khẩu trên ứng dụng EzMobile cũ. Cả hai nhóm khách hàng mới và hiện hữu thực hiện chuyển đổi đều có thể thao tác thuận tiện từ thiết bị điện thoại có kết nối internet để sử dụng dịch vụ.

Bên cạnh các dịch vụ tài chính cơ bản, ứng dụng còn tích hợp hệ sinh thái tiện ích rộng lớn: thanh toán hóa đơn, mua vé máy bay - tàu - xe, gọi taxi, đặt phòng khách sạn, mua sắm trực tuyến qua VnShop, thậm chí đặt hoa, xem phim hay tham gia dịch vụ thể thao - giải trí. Với phương châm “Đơn giản là thông minh hơn”, nền tảng Ngân hàng số VietABank được kỳ vọng sẽ trở thành “trợ thủ số” đồng hành cùng khách hàng trong đời sống hiện đại.

Sự kiện công bố nền tảng Ngân hàng số VietABank không đơn thuần là màn ra mắt sản phẩm số mới, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác giữa một ngân hàng có bề dày 22 năm kinh nghiệm, luôn lấy khách hàng làm trung tâm với một công ty fintech hàng đầu.

Song song niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE và tập trung vào công nghệ, ra mắt nền tảng ngân hàng số thế hệ mới, VietABank đang cho thấy chiến lược phát triển bài bản, gắn kết giữa thị trường vốn và thị trường tài chính số.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên “mới nổi thứ cấp” mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, bước đi của VietABank càng khẳng định tầm nhìn hội nhập, minh bạch và lấy khách hàng làm trung tâm. Đây không chỉ là cột mốc trong lộ trình chuyển đổi số, mà còn là cam kết dài hạn của VietABank trong việc kiến tạo một ngân hàng hiện đại, an toàn và bền vững, đóng góp tích cực cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia./.