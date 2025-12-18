Đề xuất quỹ tín dụng nhân dân xếp hạng khá trở lên được hoạt động liên xã

Dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về quỹ tín dụng nhân dân có nhiều điểm mới nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả giám sát. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất nộp sổ tiết kiệm trắng theo quý thay vì hằng tháng và gắn điều kiện duy trì địa bàn hoạt động liên xã của quỹ tín dụng nhân dân với kết quả xếp hạng từ loại khá trở lên.

Duy trì địa bàn liên xã gắn với kết quả xếp hạng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 về Quỹ tín dụng nhân dân.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 về Quỹ tín dụng nhân dân. Ảnh tư liệu.

Theo đó, đối với quy định về quản lý sổ tiết kiệm trắng, Thông tư sửa đổi điều chỉnh tần suất nộp lại sổ tiết kiệm trắng không sử dụng được. Thay vì yêu cầu Quỹ tín dụng nhân dân định kỳ hằng tháng nộp lại sổ tiết kiệm trắng cho ngân hàng hợp tác xã và mở sổ theo dõi, quy định mới chuyển sang thực hiện định kỳ hằng quý.

Ban soạn thảo lý giải, việc điều chỉnh này vẫn bảo đảm Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có đầy đủ thông tin để giám sát tình hình quản lý sổ tiết kiệm trắng, đồng thời nâng cao ý thức quản lý của Quỹ tín dụng nhân dân.

"Qua phản ánh tình hình thực tế việc định kỳ hàng tháng nộp lại sổ tiết kiệm trắng không sử dụng được cho ngân hàng hợp tác xã phát sinh khó khăn đối với những quỹ tín dụng nhân dân ở địa bàn xa" - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ. Do đó, việc sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 25 theo hướng quy định nộp sổ hàng quý sẽ giúp tiết kiệm chi phí.

Về quy định tại Điều 32, dự thảo Thông tư sửa đổi theo hướng Quỹ tín dụng nhân dân có địa bàn hoạt động liên xã là các xã liền kề với xã nơi Quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở chính thuộc phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được duy trì địa bàn hoạt động hiện tại khi được xếp hạng từ loại khá trở lên theo kết quả xếp hạng hằng năm của Ngân hàng Nhà nước.

"Kết quả xếp hạng là công cụ giám sát toàn diện, phản ánh thực chất năng lực quản trị, điều hành và an toàn tài chính của quỹ tín dụng nhân dân. Việc gắn quyền được duy trì địa bàn liên xã với kết quả xếp hạng sẽ tạo động lực để quỹ tín dụng nhân dân chủ động nâng cao chất lượng hoạt động, thay vì chỉ tập trung đạt các chỉ tiêu định lượng về quy mô. Hơn nữa, khác với các chỉ tiêu định lượng thường xuyên biến động, kết quả xếp hạng được xác định định kỳ hằng năm sẽ tạo ra hành lang pháp lý ổn định, đảm bảo quy định rõ ràng, dễ thực hiện" - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Như vậy, thay vì áp dụng đồng thời nhiều điều kiện kỹ thuật định lượng trước đây như: 300 thành viên trở lên, giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định, cơ cấu tổ chức bộ máy hay tỷ trọng tiền gửi của thành viên...

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện hoạt động liên xã bằng kết quả xếp hạng - nhằm đảm bảo sự phù hợp của quy định với thực tiễn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, đồng thời thực hiện phương án đơn giản hóa, cắt giảm quy định kinh doanh theo Quyết định số 2070/QĐ-TTg.

Ngoài ra, dự thảo đưa ra nhiều đề xuất sửa đổi quy định nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện mục tiêu “giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính” quy định tại điểm 1.a Mục II Nghị quyết số 66/NQ-CP.

Siết giám sát, tổ chức lại Quỹ tín dụng nhân dân

Gần đây, nhiều quy định liên quan đến hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân được ban hành như: Thông tư số 28/2025/TT-NHNN ngày 30/9/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2024/TT-NHNN về ngân hàng hợp tác xã và việc trích nộp, quản lý, sử dụng quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân; Thông tư 10/2025/TT-NHNN quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của Quỹ tín dụng nhân dân.

Theo đó, Ngân hàng Hợp tác xã có trách nhiệm giám sát an toàn từng Quỹ tín dụng nhân dân và toàn bộ hệ thống, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý của Ngân hàng Nhà nước, phát huy vai trò là “ngân hàng của các Quỹ tín dụng nhân dân”. Hoạt động giám sát được thực hiện trên cơ sở thu thập, phân tích dữ liệu để phát hiện sớm rủi ro, bảo đảm tuân thủ pháp luật, khách quan, minh bạch và không làm gián đoạn hoạt động bình thường của các quỹ tín dụng nhân dân thành viên. Việc giám sát được triển khai theo hướng kết hợp giữa giám sát tuân thủ và giám sát rủi ro, giữa giám sát từng quỹ và giám sát toàn hệ thống.

Nội dung giám sát an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân tập trung vào: phân tích, đánh giá mức độ lành mạnh tài chính của toàn hệ thống, gồm vốn chủ sở hữu, huy động và sử dụng vốn, thanh khoản, nợ xấu, chất lượng tài sản, kết quả hoạt động kinh doanh; nhận định diễn biến kinh tế và tác động của các lĩnh vực khác có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Cùng với đó, Thông tư số 10/2025/TT-NHNN yêu cầu điều kiện tổ chức lại Quỹ tín dụng nhân dân. Theo đó, Quỹ tín dụng nhân dân sau khi tổ chức lại phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về tỷ lệ góp vốn của thành viên; cơ cấu tổ chức, quản lý; tỷ lệ giá trị còn lại của tài sản cố định so với vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động và bảo đảm giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định.

Với trường hợp chia, tách quỹ tín dụng nhân dân, quỹ tín dụng nhân dân bị chia, tách phải có tổng tài sản ở mức trên 500 tỷ đồng tại thời điểm đề nghị hoặc thuộc trường hợp phải xử lý địa bàn hoạt động là các xã không liền kề với xã nơi đặt trụ sở chính theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-NHNN; quỹ tín dụng nhân dân hình thành mới có tổng tài sản tối thiểu là 100 tỷ đồng./.