Kết luận thanh tra ngân hàng tại Co-opBank Chi nhánh Nghệ An

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 vừa thông báo kết luận thanh tra tại Co-opBank Nghệ An và chỉ rõ những về thẩm định tín dụng, hồ sơ vay và cảnh báo rủi ro. Co-opBank Nghệ An được yêu cầu thực hiện 5 kiến nghị để chấn chỉnh và khắc phục các tồn tại.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 vừa thông báo kết luận thanh tra Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Nghệ An.

Trước đó, ngày 12/11, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 đã ban hành Kết luận thanh tra số 117/KL-TT về việc thanh tra Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Nghệ An (Co-opBank Nghệ An) theo kế hoạch thanh tra định kỳ năm 2025.

Thanh tra ngân hàng chỉ rõ bất cập thẩm định tín dụng tại Co-opBank Nghệ An. Ảnh minh hoạ.

Theo đánh giá của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8, trong thời kỳ thanh tra, Co-opBank Nghệ An có sự tăng trưởng tốt trong hoạt động kinh doanh, các chỉ tiêu về hoạt động huy động vốn, hoạt động cho vay và lợi nhuận tăng dần qua các năm, nợ xấu thấp ở mức kiểm soát.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác cho vay điều hòa đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là trong công tác đầu mối cho vay từ Quỹ bão toàn với dư nợ 20 tỷ đồng đối với Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Yên Thành và Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hoa, nhằm hỗ trợ đối với 02 quỹ tín dụng nhân dân trên khắc phục khó khăn. Đơn vị thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tội phạm trong ngành ngân hàng và công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ, trách nhiệm thuộc về cán bộ tín dụng, lãnh đạo các phòng giao dịch, phòng cá nhân doanh nghiệp và lãnh đạo chi nhánh. Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 yêu cầu Co-opBank Nghệ An thực hiện 5 kiến nghị để khắc phục, chấn chỉnh các tồn tại, giúp cho đơn vị hoạt động ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh những ưu điểm kể trên, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và cảnh báo rủi ro tại Co-opBank Nghệ An. Theo đó, tại một số bộ hồ sơ vay vốn công tác thẩm định cho vay chưa chặt chẽ trong việc tra cứu mã số thuế đối với khách hàng vay vốn kinh doanh.

"Thẩm định cho vay có mục đích bù đắp vốn tự có để hoạt động kinh doanh, tuy nhiên, trong báo cáo thẩm định chưa nêu và phân tích về phương án vay bù đắp khoản vốn tự có phục vụ kinh doanh theo mục đích vay vốn. Một số bộ hồ sơ vay vốn tồn tại khác" - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 nêu rõ.

Co-opBank Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 21/QĐ-NHHT ngày 21/6/2013; giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, mã số doanh nghiệp số 0100112620-003, đã được đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 30/6/2022; trụ sở Chi 0100112620-003, đã được đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 30/6/2022; trụ sở Chi nhánh đặt tại số 4, đường Dương Vân Nga, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Người đứng đầu là ông Trần Ngọc Thái được bổ nhiệm lại theo Quyết định số 759/QĐ-TCCB ngày 29/9/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác xã. Tổng số cán bộ nhân viên của chi nhánh đến 31/7/2025 có 65 người. Mạng lưới hoạt động bao gồm trụ sở chi nhánh và 03 phòng giao dịch hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được biết, mạng lưới quỹ tín dụng nhân dân thành viên tại Co-opBank là 1.180 đơn vị, riêng khu vực Nghệ An (cũ) có 59 quỹ.

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của Co-opBank đạt 61.708 tỷ đồng, tăng 8,27% so với cùng kỳ và dư nợ cho vay đạt 36.516 tỷ đồng, tăng 18,29%. Tuy nhiên, dư nợ cho vay còn ở mức thấp.

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng được báo cáo ở mức 0,36%. Đến cuối năm 2024, nợ xấu Co-opBank ở mức 131 tỷ đồng, với số dư trích lập dự phòng 333 tỷ đồng và tỷ lệ bao phủ nợ xấu 254%. Dù vậy, công tác xử lý nợ xấu tiếp tục gây áp lực khi Co-opBank phải sử dụng 170 tỷ đồng dự phòng rủi ro trong năm 2024; thu hồi nợ đạt 169 tỷ đồng, cùng thu hồi nợ đã bán cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Ngân hàng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát chất lượng tín dụng để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hạn chế và kiểm soát có hiệu quả nợ xấu có thể phát sinh trong tương lai, đảm bảo khống chế tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 2% tổng dư nợ.

Thực hiện quy định về giám sát từ xa đối với quỹ tín dụng nhân dân, các chi nhánh Co-opBank đã chủ động phát hiện rủi ro tiềm ẩn, gửi 1.245 văn bản khuyến nghị tới quỹ tín dụng nhân dân và 278 báo cáo tới Ngân hàng Nhà nước, đề xuất biện pháp xử lý kịp thời, góp phần bảo vệ an toàn chung của hệ thống.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều quyết sách để củng cố, chấn chỉnh, sắp xếp, cơ cấu lại các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém và khuyến khích ngân hàng thương mại tham gia tái cơ cấu các quỹ tín dụng nhân, với mục tiêu không để xảy ra tình trạng mất an toàn, an ninh tiền tệ, ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống các tổ chức tín dụng./.