Chứng khoán phái sinh ngày 5/1: Dòng tiền sôi động phiên đầu năm

(TBTCO) - Tâm lý nhà đầu tư thận trọng gia tăng khi thị trường cơ sở tiệm cận vùng đỉnh cũ. Dòng tiền tham gia sôi động hơn trên thị trường chứng khoán phái sinh trong phiên đầu năm, ngày 5/1/2026.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 1/2026 (VN41I1G10000) đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026 tại 2.024,1 điểm, giảm 0,24% so với phiên trước. Đáng chú ý, chênh lệch giữa hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở VN30 tiếp tục mở rộng sang mức âm - 4,58 điểm.

Tâm lý nhà đầu tư thận trọng gia tăng khi thị trường cơ sở tiệm cận vùng đỉnh cũ. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng duy trì mức chênh lệch âm, từ -8,58 đến -18,08 điểm, cho thấy giới giao dịch tiếp tục chiết khấu rủi ro trong trung hạn. Tương tự, giá hợp đồng tương dựa trên chỉ số VN100-Index cũng thấp hơn đáng kể so với chỉ số cơ sở do mức giảm sâu hơn.

Các hợp đồng tương lai đều duy trì mức chênh lệch âm

Tuy nhiên, điểm sáng của phiên là sự sôi động của dòng tiền. Tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tăng 13,2% so với phiên trước. Giao dịch sôi động hơn khi VN30 biến động mạnh trong ngày. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng VN41I1G1000 nhích nhẹ lên gần 31.400 hợp đồng.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các trader gia tăng các vị thế đầu cơ và phòng ngừa rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh thị trường cơ sở quay trở lại vùng đỉnh cũ. Hợp đồng tương lai đang chịu áp lực bán rõ rệt tại vùng giá 2.030 - 2.050 điểm, cho thấy khả năng rung lắc tiếp tục xuất hiện trong các phiên tới.

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của năm mới trong sắc xanh, tăng khoảng 8 điểm nhờ lực cầu tập trung tại nhóm cổ phiếu Vingroup như VHM và VIC, cùng với sự bứt phá của nhóm dầu khí khi GAS và PLX tăng 4 - 6%. Tuy nhiên, áp lực bán sớm tại nhóm ngân hàng gồm HDB, LPB và SHB đã khiến chỉ số dần thu hẹp đà tăng và đảo chiều giảm điểm kể từ giữa phiên. Thanh khoản duy trì ở mức trung bình, cho thấy thị trường vẫn giữ được trạng thái cân bằng, nhưng tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn khi chỉ số tiến sát vùng đỉnh.

Bước sang phiên chiều, VN30 có thời điểm giảm sâu tới 20 điểm do áp lực bán lan rộng tại nhiều nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán và hóa chất. Nửa cuối phiên, chỉ số ghi nhận biến động mạnh với sự phân hóa rõ nét của dòng tiền, khi nhóm cổ phiếu Vingroup và dầu khí tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ, giúp VN30 thu hẹp đáng kể mức giảm.

Kết phiên, VN30 đóng cửa tại 2.028,68 điểm, giảm 1,95 điểm, với độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với chỉ 7 mã tăng, trong khi có tới 22 mã giảm và 1 mã đứng giá tham chiếu. Tương tự sự sôi động trên thị trường chứng khoán phái sinh, tổng giá trị giao dịch nhóm VN30 cũng tăng khá, đạt hơn 15.200 tỷ đồng và chiếm gần 60% giao dịch toàn sàn HoSE./.