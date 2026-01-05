Chào năm 2026, cơ hội nhận lì xì mừng tài khoản mới BAC A BANK

(TBTCO) - Đón chào năm mới 2026, BAC A BANK dành tặng khách hàng ưu đãi “chất ngất” khi đăng ký mới tài khoản và dịch vụ Ngân hàng điện tử qua eKYC hoặc tại quầy giao dịch. Mức ưu đãi tiền mặt lên đến 50.000 VND cho các khách hàng thỏa mãn điều kiện của Chương trình.

Mở tài khoản mới, Đón lộc tân xuân cùng BAC A BANK

Luôn luôn đặt lợi ích của khách hàng là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất, Ngân hàng TMCP Bắc Á nổi tiếng “chiều khách” khi thường xuyên đưa ra các chương trình ưu đãi rất đơn giản về điều kiện và hấp dẫn về lợi ích.

Mở đầu chuỗi các ưu đãi dành cho năm mới 2026 với chương trình “Mở tài khoản mới - Đón lộc tân xuân”, BAC A BANK tặng quà tiền mặt lên đến 50.000VND tới khách hàng lần đầu mở tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử qua phương thức eKYC trên ứng dụng BAC A BANK Mobile Banking hoặc tại quầy giao dịch. Chương trình kéo dài từ 01/01/2026 đến hết ngày 31/03/2026 với 3 đợt xét thưởng.

Chương trình ưu đãi mới, BAC A BANK Mobile Banking

Chương trình áp dụng cho cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu (khách hàng đã có số CIF nhưng chưa mở tài khoản hoặc đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử) chỉ cần thỏa mãn điều kiện có giao dịch bất kỳ từ 50.000 VND và duy trì số dư bình quân từ 100.000 VND sau khi mở tài khoản. Các giao dịch được chấp nhận theo quy định của Chương trình bao gồm hầu hết các giao dịch thông thường như chuyển khoản liên ngân hàng, gửi tiền trực tuyến, thanh toán hóa đơn, nạp tiền, dịch vụ QR, thanh toán thẻ tín dụng BAC A BANK. Các tài khoản mở mới dịp này cũng được nhận combo miễn phí tài khoản nickname và miễn phí quản lý tài khoản.

“Điều kiện đơn giản cùng phần thưởng tiền mặt (chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản sau mỗi kỳ xét thưởng) là hai yếu tố khiến Chương trình “Mở tài khoản mới, Đón lộc tân xuân” hứa hẹn sẽ thu hút nhiều khách hàng đến với BAC A BANK trong những tháng đầu năm. Chúng tôi mong muốn chương trình ưu đãi này như một chiếc “lì xì” mang may mắn, thuận lợi, hanh thông đến với quý khách dịp xuân về” - ông Trần Văn Giang - Giám đốc Trung tâm Ngân hàng Điện tử BAC A BANK chia sẻ.

Ưu đãi đi đôi cùng tiện ích

Giao dịch qua kênh Ngân hàng điện tử đã là một phần tất yếu trong cuộc sống hiện đại với những tiện ích không thể phủ nhận. Ứng dụng Mobile Banking của BAC A BANK đã trở thành người bạn đồng hành của nhiều khách hàng mỗi ngày. Ứng dụng mang đến cho khách hàng trải nghiệm mượt mà, thông suốt và đáp ứng bao trọn các nhu cầu tài chính, tiêu dùng trong cuộc sống như: mở tài khoản trực tuyến; chuyển tiền 24/7; tiền gửi trực tuyến; thanh toán hóa đơn điện nước, mua vé máy bay, thanh toán thẻ tín dụng…

Bên cạnh đó, BAC A BANK không quên “đính kèm” những ưu đãi hấp dẫn như các chương trình tặng quà tiền mặt; miễn phí tài khoản nickname; miễn phí quản lý tài khoản, các khuyến mại đối với thanh toán hoá đơn, mua sắm vé máy bay - đặt phòng khách sạn… áp dụng linh hoạt tuỳ từng giai đoạn.

“Ưu đãi phải đi đôi cùng tiện ích mới là điều giữ chân khách hàng lâu dài. Bên cạnh các chương trình ưu đãi mới, BAC A BANK Mobile Banking không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cấp ứng dụng và trải nghiệm người dùng, theo kịp với tốc độ thay đổi của thực tế; góp phần giúp khách hàng tận hưởng cuộc sống tiện lợi và thoải mái mỗi ngày” - đại diện BAC A BANK chia sẻ./.