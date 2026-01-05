Trái phiếu chính phủ giữ lực cầu ở kỳ hạn 5 - 10 năm

(TBTCO) - Hoạt động phát hành trái phiếu chính phủ trong tuần cuối năm 2025 ghi nhận tỷ lệ đặt thầu và trúng thầu ở mức cao, với dòng tiền tiếp tục tập trung vào các kỳ hạn 5 - 10 năm dù mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao.

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 29/12 đến 2/1/2026 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động phát hành trái phiếu chính phủ trong những ngày cuối năm 2025 ghi nhận quy mô và mức độ tham gia tích cực từ phía nhà đầu tư, dù bối cảnh lãi suất vẫn duy trì ở mặt bằng cao.

Cụ thể, tuần quan, bên cạnh kế hoạch gọi thầu 17.000 tỷ đồng theo thông lệ, Kho bạc Nhà nước tiếp tục tổ chức thêm một phiên gọi thầu 7.000 tỷ đồng. Tỷ lệ đặt thầu đạt 118% và tỷ lệ trúng thầu ở mức khoảng 91,6%, tương đương giá trị trúng thầu gần 21.991 tỷ đồng.

Cơ cấu trúng thầu tiếp tục tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn trung và dài vừa phải. Kỳ hạn 10 năm ghi nhận giá trị trúng thầu 20.959 tỷ đồng trên tổng khối lượng gọi thầu 21.000 tỷ đồng, với lợi suất giữ ở mức 4%. Kỳ hạn 5 năm trúng thầu 1.000 tỷ đồng trên 1.500 tỷ đồng gọi thầu, lợi suất 3,2%.

Trong khi đó, kỳ hạn 30 năm chỉ trúng 32 tỷ đồng trên 500 tỷ đồng gọi thầu, với lợi suất 4,13%, còn kỳ hạn 15 năm dù gọi thầu 1.000 tỷ đồng, nhưng không có khối lượng trúng thầu.

Trong ngắn hạn, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục nhích tăng nhẹ. Nguyên nhân đến từ việc lãi suất liên ngân hàng ở một số kỳ hạn vẫn duy trì ở mức cao, kế hoạch phát hành tiếp tục tập trung vào các kỳ hạn chủ chốt, đặc biệt là kỳ hạn 10 năm, khiến thị trường cần định giá mức bù rủi ro phù hợp hơn.

Bên cạnh đó, nhu cầu huy động vốn gia tăng của Kho bạc Nhà nước để phục vụ các dự án đầu tư công cũng có thể tạo thêm áp lực lên mặt bằng lợi suất. Dù vậy, việc khối nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng cùng với tỷ lệ đặt thầu và trúng thầu duy trì ở mức cao trên thị trường sơ cấp trong thời gian gần đây được đánh giá là tín hiệu tích cực, cho thấy lực cầu đối với các kỳ hạn 5 - 10 năm vẫn tương đối vững.

Tính chung cả năm 2025, Kho bạc Nhà nước đã huy động khoảng 371.500 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, hoàn thành 74,3% kế hoạch huy động 500.000 tỷ đồng đề ra cho cả năm.

Trong cơ cấu kỳ hạn, trái phiếu 10 năm đạt quy mô huy động gần 99.000 tỷ đồng, tương ứng 136,6% kế hoạch; kỳ hạn 5 năm huy động gần 15.700 tỷ đồng, đạt 41,6% kế hoạch; kỳ hạn 15 năm đạt khoảng 1.080 tỷ đồng, tương ứng 14,4% kế hoạch, trong khi các kỳ hạn còn lại ghi nhận giá trị huy động không đáng kể.

Bước sang tuần đầu năm 2026, Kho bạc Nhà nước dự kiến gọi thầu tổng cộng 12.500 tỷ đồng, bao gồm 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 10.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản trong tuần giảm nhẹ do ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 42.500 tỷ đồng, giảm 5,4% so với tuần trước. Điểm đáng chú ý là sự thay đổi rõ rệt trong cơ cấu giao dịch, khi giao dịch outright tăng mạnh lên 40.900 tỷ đồng, tăng 43,3% so với tuần trước, trong khi giao dịch repo giảm sâu xuống còn 1.600 tỷ đồng, giảm 90,2%.

Lợi suất trên thị trường thứ cấp nhìn chung đi ngang. Tại thời điểm ngày 31/12, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giao dịch quanh mức 3,12%, kỳ hạn 5 năm ở mức 3,39%, kỳ hạn 10 năm khoảng 4,18% và kỳ hạn 15 năm ở mức 4,25%.

Đáng chú ý, khối nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận mua ròng mạnh 713 tỷ đồng trong tuần, đảo chiều so với tuần trước đó và góp phần cải thiện tâm lý thị trường, dù chưa tạo ra tác động đáng kể lên mặt bằng lợi suất do quy mô thị phần còn hạn chế. Lũy kế cả năm 2025, khối ngoại mua ròng khoảng 3.647 tỷ đồng trái phiếu chính phủ./.