Sáng ngày 2/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.121 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,04%, hiện ở mức 98,28.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.915 VND/USD - 26.327 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.047 đồng 26.377 đồng Vietinbank 26.088 đồng 26.377 đồng BIDV 26.203 đồng 26.377 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.035 - 30.986 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.045 đồng 31.653 đồng Vietinbank 30.334 đồng 31.694 đồng BIDV 30.496 đồng 31.595 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 161.90 đồng 172.32 đồng Vietinbank 163.28 đồng 172.78 đồng BIDV 165.41 đồng 172.02 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 2/1/2026, giữ nguyên ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.957 - 27.057 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,04%, hiện ở mức 98,28.

Một số thị trường đóng cửa nghỉ lễ năm mới trong ngày 1/1, trong khi đồng USD đang khép lại một năm ảm đạm với những dấu hiệu ổn định trở lại, song nhiều nhà đầu tư cho rằng đà suy yếu của đồng tiền này sẽ tiếp diễn trong năm tới khi tăng trưởng toàn cầu cải thiện và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nới lỏng chính sách.

Đồng USD đã giảm hơn 9% trong năm nay so với rổ tiền tệ (DXY), mức sụt giảm mạnh nhất trong tám năm, do kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, chênh lệch lãi suất với các đồng tiền chủ chốt khác thu hẹp, cùng những lo ngại xoay quanh thâm hụt tài khóa của Mỹ và bất ổn chính trị.

Dù USD đã phục hồi trong những tháng gần đây, chỉ số USD tăng khoảng 2% so với mức đáy hồi tháng 9, phần lớn các chiến lược gia ngoại hối vẫn duy trì dự báo đồng bạc xanh sẽ yếu hơn trong năm 2026.

Theo các nhà đầu tư, gói kích thích tài khóa của Đức, các biện pháp hỗ trợ chính sách của Trung Quốc và triển vọng tăng trưởng được cải thiện tại khu vực đồng EUR sẽ làm giảm “phần bù tăng trưởng” của Mỹ, yếu tố đã nâng đỡ đồng USD trong những năm gần đây.

Bất chấp triển vọng dài hạn về USD yếu hơn, các nhà đầu tư cảnh báo rằng không thể loại trừ khả năng đồng tiền này phục hồi trong ngắn hạn. Sự hứng khởi của giới đầu tư đối với trí tuệ nhân tạo và các dòng vốn chảy vào thị trường cổ phiếu Mỹ có thể hỗ trợ USD trong ngắn hạn./.