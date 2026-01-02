Ngày 2/1: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu giảm nhẹ vài nơi

Giá cà phê trong nước hôm nay (2/1) tiếp đà tăng từ 200 - 500 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 97.500 - 98.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giảm nhẹ tại TP. Hồ Chí Minh và Lâm Đồng.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 97.500 - 98.300 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tiếp đà tăng từ 200 - 500 đồng/kg

Giá cà phê nội địa hôm nay (2/01) tiếp đà tăng giá từ 200 - 500 đồng/kg. Hiện cà phê trong nước dao dịch từ 97.500 - 98.300 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng nhẹ 300 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 98.300 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng tăng 500 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 97.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 98.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục tăng nhẹ đồng loạt trong các kỳ giao hàng, tuy nhiên mức tăng không đáng kể. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng 17 USD/tấn, lên mức 4.109 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 5 USD/tấn, lên mức 3.776 USD/tấn.

Trái ngược, trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại giảm nhẹ liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 giảm nhẹ 1,45 cent/lb, đạt mức 348,75 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng giảm nhẹ 1,1 cent/lb, đạt mức 314,55 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng giảm liên tục so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 3/2026 đạt mức 425,15 cent/lb, giảm nhẹ 1,9 cent/lb so với hôm qua. Trong khi đó, kỳ giao hàng tháng 12/2026 cũng giảm nhẹ 1,9 cent/lb, đạt mức 384,3 cent/lb.

Giá tiêu giảm nhẹ

Giá tiêu trong nước hôm nay giảm nhẹ tại TP. Hồ Chí Minh và Lâm Đồng. Hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 149.500 - 151.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh, giá tiêu sáng nay giảm nhẹ 500 đồng/kg, xuống mức 151.000 đồng/kg. Tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 150.000 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua.

Tương tự, tại Đắk Lắk, thương lái thu mua hồ tiêu sáng nay với giá 151.500 đồng/kg; Đồng Nai hôm nay hiện giao dịch hồ tiêu với giá 149.500 đồng/kg, thấp nhất trên cả nước, không biến động so với ngày hôm trước.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động tại thị trường Indonesia. Các thị trường khác đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia tiếp tục tăng thêm 0,37% (25 USD/tấn) so với ngày hôm trước, lên mức 6.763 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok của Indonesia cũng tăng 0,37% (34 USD/tấn) đạt 9.205 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.000 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn. Giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.500 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện ở mức 9.200 USD/tấn; tiêu trắng đạt 12.300 USD/tấn./.