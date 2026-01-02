Ngày 2/1: Giá heo hơi cả nước tiếp tục điều chỉnh nhẹ

Giá heo hơi trên cả nước hôm nay (2/1) tiếp tục ghi nhận những điều chỉnh nhẹ mang tính cục bộ. Sau giai đoạn biến động mạnh trong những tuần cuối năm 2025, mặt bằng giá đang có dấu hiệu chững lại và dần bước vào giai đoạn ổn định hơn, dù vẫn xuất hiện nhịp giảm rải rác tại một số địa phương.

Giá heo hơi toàn quốc hiện dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại Sơn La và Lai Châu. Theo đó, giá heo hơi tại Sơn La giảm về 68.000 đồng/kg, còn Lai Châu lùi xuống 67.000 đồng/kg.

Với sự điều chỉnh này, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc hiện dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên tiếp tục giữ mức 69.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tại các tỉnh còn lại, giá heo hơi phổ biến quanh mốc 68.000 đồng/kg, cho thấy đà tăng mạnh trước đó đã chững lại. Giới thương lái cho biết nguồn cung heo thịt tại miền Bắc đang khá ổn định, trong khi nhu cầu tiêu thụ sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch chưa có dấu hiệu bứt phá, khiến giá khó tăng thêm trong ngắn hạn.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay có xu hướng điều chỉnh giảm tương tự. Cụ thể, giá heo hơi tại Hà Tĩnh giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 66.000 đồng/kg. Đắk Lắk cũng hạ một giá, hiện giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện tại, heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên đang được các thương lái thu mua trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hoá là địa phương duy nhất còn giữ mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh còn lại chủ yếu dao động từ 65.000 - 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay không ghi nhận biến động về giá. Sau nhịp tăng ở phiên trước đó, giá heo hơi tại các tỉnh, thành phố phía Nam đồng loạt giữ ổn định.

Theo khảo sát, giá heo hơi tại miền Nam hiện dao động trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh tiếp tục là những địa phương có giá cao nhất khu vực, đạt 65.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại phổ biến ở mức 62.000 - 64.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ghi nhận những điều chỉnh nhỏ tại một số địa phương, song mặt bằng chung trên cả nước đang có xu hướng ổn định hơn so với giai đoạn cao điểm cuối năm 2025. Khảo sát tại các tỉnh, thành phố cho thấy giá heo hơi toàn quốc hiện dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg./.