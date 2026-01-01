Ngày 1/1: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm trong phiên đầu năm

Giá dầu thế giới hôm nay (1/1) đảo chiều giảm nhẹ trong phiên đầu năm, khép lại năm 2025 dù giảm sâu nhưng mở ra kỳ vọng cân bằng trở lại khi nguồn cung dần điều tiết và nhu cầu được hỗ trợ.

Giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều giảm. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 1/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 61,26 USD/thùng, giảm 0,11% (tương đương giảm 0,07 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,87 USD/thùng, giảm 0,14% (tương đương giảm 0,08 USD/thùng).

Giá dầu thế giới gần như đi ngang trong phiên giao dịch đầu tiên của năm, song vẫn đang khép lại năm 2025 với mức giảm hơn 15%, khi triển vọng dư cung ngày càng rõ nét trong một năm đầy biến động bởi xung đột địa chính trị, thuế quan gia tăng, OPEC+ nâng sản lượng và các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, Iran và Venezuela.

Dầu Brent đã mất hơn 17% trong năm nay - mức sụt giảm theo năm mạnh nhất kể từ 2020 đồng thời ghi nhận năm giảm thứ ba liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử. Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng đang hướng tới mức giảm gần 19% trong cả năm.

Theo ông Jason Ying, chuyên gia phân tích hàng hóa của BNP Paribas, giá Brent nhiều khả năng lùi về khoảng 55 USD/thùng trong quý I, trước khi phục hồi lên quanh mức 60 USD/thùng trong phần còn lại của năm 2026, khi tăng trưởng nguồn cung dần ổn định trong bối cảnh nhu cầu không có nhiều đột biến.

Tại Mỹ, tồn kho dầu thô giảm trong tuần qua, song dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất lại tăng mạnh hơn dự kiến. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô giảm 1,9 triệu thùng, xuống còn 422,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 26/12, cao hơn mức giảm 867.000 thùng mà các nhà phân tích dự báo. Ngược lại, tồn kho xăng tăng 5,8 triệu thùng lên 234,3 triệu thùng, trong khi dự trữ các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 5 triệu thùng lên 123,7 triệu thùng.

Thị trường dầu từng khởi đầu năm 2025 trong trạng thái tích cực khi cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc nhiệm kỳ bằng việc siết chặt các lệnh trừng phạt đối với Nga, làm gián đoạn nguồn cung tới các khách hàng lớn như Trung Quốc và Ấn Độ. Căng thẳng tiếp tục leo thang khi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine gây hư hại hạ tầng năng lượng của Nga và ảnh hưởng tới xuất khẩu dầu của Kazakhstan.

Cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel hồi tháng 6 cũng làm dấy lên lo ngại về nguồn cung, khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch của dầu mỏ toàn cầu bị gián đoạn, qua đó đẩy giá dầu tăng mạnh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài. Giá dầu suy yếu trở lại khi OPEC+ đẩy nhanh tiến độ tăng sản lượng trong năm nay, trong khi những lo ngại về tác động tiêu cực của thuế quan Mỹ tiếp tục phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu nhiên liệu.

OPEC+, bao gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, đã quyết định tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng trong quý I/2026, sau khi đưa thêm khoảng 2,9 triệu thùng/ngày ra thị trường kể từ tháng 4. Cuộc họp tiếp theo của OPEC+ dự kiến diễn ra vào ngày 4/1./.