Sáng ngày 1/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.121 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,04%, hiện ở mức 98,28.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.915 VND/USD - 26.327 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.047 đồng 26.377 đồng Vietinbank 26.088 đồng 26.377 đồng BIDV 26.203 đồng 26.377 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.035 - 30.986 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.045 đồng 31.653 đồng Vietinbank 30.334 đồng 31.694 đồng BIDV 30.496 đồng 31.595 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 161.90 đồng 172.32 đồng Vietinbank 163.28 đồng 172.78 đồng BIDV 165.41 đồng 172.02 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 1/1/2026, tăng 171 đồng ở chiều mua và 121 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.957 - 27.057 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,04%, hiện ở mức 98,28.

Đồng USD giữ ổn định trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, song đang trên đà ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong năm kể từ 2017, khi các đợt cắt giảm lãi suất, lo ngại về tình hình tài khóa và chính sách thương mại thiếu nhất quán dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục phủ bóng lên thị trường tiền tệ trong năm 2025.

Nhiều yếu tố bất lợi nói trên được dự báo sẽ còn kéo dài sang năm 2026, cho thấy diễn biến kém tích cực của đồng USD có thể tiếp diễn, đồng thời tạo nền tảng cho xu hướng vận động của một số đồng tiền khác, trong đó có đồng EUR và Bảng Anh, vốn đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong năm nay.

Làm trầm trọng thêm những khó khăn của đồng bạc xanh là các quan ngại xoay quanh tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, thị trường Nhật Bản đóng cửa trong phần còn lại của tuần và phần lớn các thị trường quốc tế cũng nghỉ giao dịch vào ngày thứ Năm nhân dịp Tết Dương lịch, khiến thanh khoản trên thị trường ngoại hối được dự báo ở mức rất thấp.

Đồng EUR đứng vững ở mức 1,1747 USD, trong khi Bảng Anh được giao dịch ở 1,3463 USD. Cả hai đồng tiền này đều đang hướng tới mức tăng theo năm mạnh nhất trong vòng 8 năm qua.

Chỉ số DXY đứng ở mức 98,28, duy trì mức tăng đạt được trong phiên trước đó. Tính chung cả năm 2025, chỉ số này đã giảm 9,5%, trong khi đồng EUR tăng 13,5% và Bảng Anh tăng 7,6%.

Sự suy yếu của đồng USD trong năm 2025 đã tạo điều kiện cho nhiều đồng tiền chủ chốt cũng như tiền tệ của các thị trường mới nổi ghi nhận mức tăng mạnh trong năm./.