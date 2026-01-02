Ngành Tài chính tăng tốc, bứt phá trong chuyển đổi số

(TBTCO) - Năm 2025, ngành Tài chính thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả tích cực, mang lại hiệu quả cho toàn xã hội, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán, bảo hiểm xã hội..., giảm thiểu giấy tờ, thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của ngành Tài chính khi triển khai đồng bộ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), tinh gọn bộ máy kỷ lục và xác lập nền tảng Chính phủ số hiện đại, với tỷ lệ cắt giảm TTHC đạt trên 80%.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC được tái cấu trúc hoàn toàn, kết nối thông suốt từ trụ sở Bộ đến các đơn vị Thuế, Hải quan, Kho bạc và Cổng dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG).

Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan bảo đảm thực hiện cung cấp tập trung các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVCQG đối với toàn bộ TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình, một phần theo hướng thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc, từng bước thay thế các DVCTT riêng lẻ. Ban hành Quyết định số 2827/QĐ-BTC ngày 15/8/2025 của Bộ Tài chính về Kế hoạch nâng cao chất lượng cung cấp DVCTT toàn trình; cung cấp dịch vụ số mới được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Tính đến nay, Bộ Tài chính có 883 TTHC, trong đó đã triển khai 468 DVCTT toàn trình, 123 DVCTT một phần và 431 dịch vụ cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân. Các DVCTT toàn trình của Bộ Tài chính đã được khai thác sử dụng bằng tài khoản VneID đối với các cá nhân qua Cổng DVC quốc gia.

Các hệ thống DVCTT của Bộ Tài chính đã được triển khai đồng bộ, thống nhất trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp Bộ, đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ được thông suốt, liên tục, hiệu quả, đáp ứng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Trong thời gian tới, để đáp ứng tốt hơn công tác thủ tục hành chính, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện nâng cấp tổng thể Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ.

Bộ Tài chính đã phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12) - Bộ Công an hoàn thành việc chỉnh sửa công cụ đẩy dữ liệu chốt sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) sang Trung tâm Dữ liệu quốc gia, phục vụ triển khai thí điểm 6 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tiếp tục hoàn thiện các cơ sở dữ liệu Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, trong năm 2026, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện các cơ sở dữ liệu theo tiêu chí “Đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Đồng thời, đồng bộ dữ liệu về Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính thường xuyên, liên tục và cập nhật khi phát sinh những thay đổi về cấu trúc dữ liệu để truyền sang Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo tiến độ của Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 214/NQ-CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện và tuân thủ theo các quyết định của Bộ Tài chính về Kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã có Công văn số 2483/CT-CĐS ngày 16/7/2025 gửi Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12) về việc triển khai thí điểm 4 thủ tục hành chính của cơ quan thuế tích hợp trên Cổng DVCQG. Trong văn bản, Bộ đề nghị C12 phối hợp hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, quy trình quản trị, vận hành, đối soát trong điều kiện tích hợp nhiều hệ thống, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm bảo đảm triển khai đúng tiến độ.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc tích hợp, đồng bộ tự động dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và đăng ký hộ kinh doanh vào Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia (C12) thông qua phương thức Agent Node. Bộ cũng đã tổ chức họp với C12 để thống nhất phạm vi, quy trình tích hợp dịch vụ công đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời có Công văn số 0429/QLĐT-ĐTQM ngày 10/11/2025 gửi C12 xác nhận quy trình nghiệp vụ và dữ liệu phục vụ triển khai nhóm thủ tục hành chính của Cục Quản lý đấu thầu trong năm 2025.

Bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ, Cục CNTT đang đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào mọi lĩnh vực nghiệp vụ.

Hệ thống LGSP (Nền tảng Tích hợp và Chia sẻ Dữ liệu của Chính quyền địa phương) tiếp nhận từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện đã được cấu hình để chia sẻ dữ liệu mật thiết với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công và cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý điều hành ngân sách mà còn đóng góp quan trọng vào công cuộc cải cách hành chính, khẳng định vị thế dẫn đầu của ngành Tài chính trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, Cục CNTT đã hoàn thành phiên bản chương trình quản lý văn bản điều hành mới (vbdhbtc.mof.gov.vn thay thế chương trình edoctc.mof.gov.vn). Đến nay, chương trình đã đi vào vận hành ổn định và đáp ứng yêu cầu người dùng, công tác hỗ trợ cũng đã được triển khai kịp thời, nhanh chóng để người sử dụng kịp thời xử lý công việc.

Cục CNTT đã duy trì Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính hoạt động có hiệu quả, là nơi cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, góp phần không nhỏ trong công cuộc cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Tài chính. Đồng thời, tăng cường khả năng quảng bá, tuyên truyền thông tin về Bộ Tài chính trên môi trường mạng internet, khẳng định những nỗ lực của ngành Tài chính trong việc phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Tăng tốc chuyển đổi số, nâng tầm quản trị tài chính số

Theo ông Nguyễn Việt Hà - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, năm 2026, với thay đổi về kiến trúc quốc gia số, với sự đi vào hoạt động của Trung tâm dữ liệu quốc gia, mạng truyền dữ liệu quốc gia; trung tâm tính toán hiệu năng cao, hệ thống bảo mật quốc gia... Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số xác định phương hướng tăng tốc chuyển đổi số, nâng tầm quản trị tài chính số, công nghệ thông tin của ngành Tài chính, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số nội bộ ngành Tài chính (Hiện đại hóa các hệ thống cốt lõi như ngân sách, thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán,...); ưu tiên phát triển các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến.

Tập trung xây dựng chuẩn hóa, làm giàu và đảm bảo chất lượng dữ liệu ngành theo Nghị quyết 214/NQ-CP về thúc đẩy tạo lập dữ liệu, coi dữ liệu là tài sản chiến lược để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và hỗ trợ chính sách dựa trên dữ liệu.

Chủ động nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số tiên tiến trong các mặt công việc của ngành, hướng tới một nền quản trị tài chính thông minh. Rà soát, hoàn thiện thể chế về công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành; đẩy mạnh đào tạo, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin của Bộ Tài chính.