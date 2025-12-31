Sáng ngày 31/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.121 VND, giảm 3 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,18%, hiện ở mức 98,22.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.918 VND/USD - 26.330 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.047 - 26.377 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.047 đồng 26.377 đồng Vietinbank 26.068 đồng 26.377 đồng BIDV 26.080 đồng 26.377 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.098 - 31.056 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.069 đồng 31.654 đồng Vietinbank 30.358 đồng 31.718 đồng BIDV 30.471 đồng 31.747 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.15 đồng 172.45 đồng Vietinbank 163.45 đồng 172.95 đồng BIDV 164.82 đồng 172.54 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 31/12/2025, giảm 198 đồng ở chiều mua và 148 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.786 - 26.936 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,18%, hiện ở mức 98,22.

Đồng USD tăng giá trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp tháng 12, trong bối cảnh giới đầu tư tìm cách giải mã lộ trình chính sách tiền tệ sắp tới.

Kỳ nghỉ cuối năm khiến khối lượng giao dịch trên thị trường ở mức thấp, và các nhà phân tích cảnh báo không nên đặt quá nhiều trọng tâm vào những biến động gần đây. Dù vậy, đồng bạc xanh vẫn đang trên đà ghi nhận năm hoạt động tồi tệ nhất kể từ năm 2017, với mức giảm gần 10%.

Đồng Bảng Anh giảm 0,3%, xuống 1,3467 USD/Bảng, song vẫn tăng gần 8% so với USD trong năm 2025.

Đồng Yên Nhật giảm 0,2% so với USD, xuống 156,39 Yên/USD. Tuy nhiên, đồng tiền Nhật Bản đã mạnh lên trong những ngày gần đây, rời xa các mức tỷ giá từng khiến giới chức Tokyo lên tiếng cảnh báo vào tuần trước và làm gia tăng kỳ vọng thị trường về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản can thiệp.

Tại Trung Quốc, đồng nhân dân tệ giao dịch trong nước đã vượt qua ngưỡng tâm lý 7 Nhân dân tệ đổi 1 USD lần đầu tiên trong vòng 2 năm rưỡi, bất chấp tín hiệu điều hành nới lỏng hơn từ ngân hàng trung ương, khi các nhà xuất khẩu đẩy mạnh bán USD vào cuối năm.

Đồng Nhân dân tệ có thời điểm lên mức 6,987 Nhân dân tệ/USD, mạnh nhất kể từ tháng 5/2023. Kể từ đầu tháng 4-2025, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các biện pháp áp thuế quy mô lớn, đồng tiền này đã tăng khoảng 4% nhờ đồng USD suy yếu, và đang trên đà chấm dứt chuỗi 3 năm giảm giá liên tiếp./.