Ngày 2/1: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng

Giá lúa gạo hôm nay (2/1) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang khi giao dịch diễn ra chậm, các kho mua cầm chừng do nguồn lúa cuối vụ không còn nhiều. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam giữ ổn định.

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang. Ảnh tư liệu

Giá gạo nguyên liệu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì đà ổn định. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu OM 5451 hiện duy trì ở mức 8.150 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyện liệu OM 380 hiện ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg; IR 504 tiếp tục được giao dịch ở mức 7.600 - 7.700 đồng/kg; Đài Thơm 8 dao động trong khoảng 8.800 -9.050 đồng/kg; CL 555 dao động ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg; Sóc thơm hiện ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo IR 50404 ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; OM 18 hiện ở mức 8.400 - 8.600 đồng/kg…

Tại các chợ dân sinh, mặt hàng gạo các loại tiếp tục đi ngang. Cụ thể, gạo Hương Lài niêm yết 22.000 đồng/kg; gạo thường hiện ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen hiên ở mức cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn so với phiên hôm qua. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 4625 (khô) ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg; nếp 3 tháng khô dao động ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay không đổi so với phiên hôm qua. Theo đó, giá lúa OM 18 (tươi) và Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) trong khoảng 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg; giá lúa tươi OM 4218 dao động 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo không biến động. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo Jasmine của Việt Nam hiện ở mức 446 - 450 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm từ 420 - 440 USD/tấn và gạo trắng 5% tấm đạt 364 - 368 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm dao động trong khoảng 401 - 405 USD/tấn, cao nhất trên thị trường. Ở Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm cũng giữ nguyên ở mức 352 - 356 USD/tấn, giá gạo đồ 5% tấm đạt 343 - 347 USD/tấn. Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Pakistan được chào bán trong khoảng 356 - 360 USD/tấn, cũng là mức thấp nhất trên thị trường.

Bất chấp đà giảm mạnh của giá gạo quốc tế, Campuchia đang tiến sát cột mốc xuất khẩu kỷ lục hơn 900.000 tấn gạo trong năm 2025, lần đầu tiên trong lịch sử và gần chạm mục tiêu 1 triệu tấn do Chính phủ đặt ra./.