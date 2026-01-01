Ngày 1/1: Giá cao su tại Nhật Bản tiếp đà tăng, Trung Quốc giảm

Giá sao su tại Nhật Bản hôm nay (1/1) tiếp đà tăng phiên thứ 8 liên tiếp nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ngành hạ nguồn. Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc giảm. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tiếp tục đi ngang, do tâm lý “nghe ngóng” của doanh nghiệp và người trồng cao su trước những tín hiệu mới về cung - cầu toàn cầu đầu năm 2026.

Giá sao su tại Nhật Bản hôm nay tiếp đà tăng phiên thứ 8 liên tiếp. Ảnh tư liệu

Giá sao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,7% (0,4 Baht) lên mức 60,9 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 1 đi ngang mức 335 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,6% (95 Nhân dân tệ) về mức 15.650 Nhân dân tệ/tấn.

Trên của Sàn giao dịch SICOM - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn giao tháng 1/2026 tăng 0,1%, giao dịch ở mức 183,3 US cent/kg.

Trong khi đó, giá cao su Nhật Bản kỳ hạn xa tiếp đà tăng trong phiên giao dịch, đánh dấu phiên tăng thứ 8 liên tiếp, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ngành hạ nguồn, đặc biệt là lĩnh vực ô tô.

Hợp đồng cao su giao tháng 6/2026 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) đóng cửa tăng 1,29%, tương đương 4,4 Yên lên 345,5 Yên/kg. Đà tăng được hỗ trợ bởi nhu cầu tiêu thụ ổn định, trong bối cảnh nguồn cung nguyên liệu thô từ các quốc gia sản xuất lớn ở nước ngoài gặp nhiều gián đoạn, theo trang thông tin tài chính Tonghuashun.

Ngược lại, thị trường cao su tại Trung Quốc chịu áp lực từ tồn kho gia tăng. Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 giảm 0,44% xuống 15.670 Nhân dân tệ/tấn, trong khi hợp đồng cao su butadien giao tháng 2 được giao dịch nhiều nhất giảm 0,47% còn 11.565 Nhân dân tệ/tấn.

Nhu cầu ô tô tiếp tục là yếu tố hỗ trợ thị trường cao su toàn cầu. Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Leapmotor cho biết kỳ vọng doanh số sẽ vượt 4 triệu xe mỗi năm trong vòng 10 năm tới, nhờ tăng trưởng mạnh về sản lượng và lợi nhuận trong năm 2025. Nhu cầu xe cao hơn đang tạo áp lực tăng đối với giá lốp xe cao su.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.