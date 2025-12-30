Thị trường nội địa 2025 bứt tốc, sức mua phục hồi mạnh

(TBTCO) - Báo cáo thị trường nội địa Việt Nam 2025 cho thấy quy mô bán lẻ tăng 9 - 10%, hạ tầng thương mại hiện đại mở rộng và thương mại điện tử bứt tốc. Cùng với những điểm sáng này, thị trường vẫn đứng trước áp lực về năng lực cạnh tranh, hạ tầng và chất lượng phát triển trong giai đoạn tới.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 269 tỷ USD, tăng 9 - 10%

Sáng ngày 30/12/2025, Báo cáo thị trường nội địa Việt Nam năm 2025, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã được công bố cho thấy, điểm sáng của thị trường nội địa năm 2025 là quy mô mở rộng, sức mua phục hồi, động lực mới từ số hóa.

Cán bộ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước hướng dẫn người tiêu dùng cách lựa chọn sản phẩm mỹ phẩm chính hãng. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, Báo cáo ghi nhận thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2025 tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 269 tỷ USD, tăng 9 - 10% so với năm 2024. Mức tăng này phản ánh hai xu hướng nổi bật: sức mua phục hồi rõ nét và niềm tin tiêu dùng được củng cố sau giai đoạn khó khăn của nền kinh tế.

Sự phục hồi này đến từ nhiều yếu tố kết hợp: chính sách tài khóa, tiền tệ linh hoạt; chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước; cải cách môi trường kinh doanh; cùng nỗ lực của doanh nghiệp trong đổi mới mô hình phân phối, nâng cao chất lượng dịch vụ. Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục thúc đẩy tiêu dùng hàng nội địa, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ.

Điểm đáng chú ý nữa là hạ tầng thương mại hiện đại tiếp tục mở rộng, với hệ thống 1.293 siêu thị, 276 trung tâm thương mại và hơn 8.200 chợ truyền thống trên cả nước. Sự phát triển song song giữa kênh truyền thống và hiện đại cho thấy quá trình chuyển dịch hành vi tiêu dùng diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng.

Một điểm nhấn đặc biệt là thương mại điện tử bứt tốc, đạt quy mô khoảng 32 tỷ USD, chiếm gần 12% tổng doanh thu bán lẻ. Tốc độ tăng trưởng trên 20% so với năm 2024 giúp Việt Nam nằm trong nhóm thị trường tăng trưởng nhanh của khu vực. Doanh nghiệp bán lẻ đẩy mạnh đầu tư công nghệ, thanh toán số, logistics và mô hình bán hàng trực tuyến, livestream, tạo nên động lực tăng trưởng mới cho thị trường nội địa.

Cơ cấu tiêu dùng cũng xuất hiện sự dịch chuyển theo hướng tích cực: chi tiêu cho dịch vụ, du lịch, ăn uống… tăng nhanh hơn nhóm hàng hóa thiết yếu, phản ánh cải thiện về chất lượng đời sống và xu hướng tiêu dùng giàu trải nghiệm của người dân.

Thách thức đặt ra và định hướng giải pháp giai đoạn 2026 - 2030

Bên cạnh kết quả tích cực, Báo cáo phân tích của Cục Quản lý và Phát triển thị trường cũng chỉ ra nhiều thách thức mà thị trường nội địa Việt Nam phải đối mặt. Mức độ hội nhập cao khiến nền kinh tế chịu tác động mạnh từ biến động bên ngoài: cạnh tranh hàng hóa nhập khẩu, áp lực tỷ giá, chi phí sản xuất và lạm phát truyền dẫn.

Hạn chế đầu tiên được chỉ ra cần được tháo gỡ là hạ tầng thương mại, logistics, thanh toán ở nhiều địa phương, đặc biệt khu vực nông thôn, miền núi, vẫn chưa đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực trong bán lẻ còn hạn chế; chi phí mặt bằng và thủ tục hành chính ở một số nơi vẫn là rào cản đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngoài ra, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa còn yếu so với tập đoàn đa quốc gia về quy mô vốn, công nghệ, quản trị và thương hiệu.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, Báo cáo đề xuất một số định hướng giải pháp trọng tâm cần hành động ngay.

Đó là phát triển hạ tầng thương mại đồng bộ, thu hẹp khoảng cách giữa đô thị và nông thôn; nâng cấp logistics phục vụ phân phối trong nước. Hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị hiện đại, phát triển chuỗi cung ứng nội địa.

Đồng thời là các biện pháp bảo đảm chất lượng và minh bạch thông tin thị trường, tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống gian lận thương mại. Phát triển thương mại điện tử bền vững, gắn với tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn dữ liệu và quản lý giao dịch trực tuyến. Khuyến khích tiêu dùng hàng Việt có giá trị gia tăng cao, gắn với chiến lược phát triển sản xuất trong nước.