(TBTCO) - Năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam ước đạt 920 tỷ USD, đưa nước ta vào nhóm 25 nền kinh tế có quy mô thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới. Thành công này có sự đóng góp quan trọng của các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, hiện đại hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ của Cục Hải quan.

Công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò trụ cột

Theo ghi nhận của Cục Hải quan, năm 2025, Việt Nam tiếp tục mở rộng quan hệ thương mại với hơn 230 đối tác trên toàn cầu. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu cho thấy nền sản xuất hướng mạnh vào công nghiệp chế biến.

Đặc biệt, có 36/45 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD; trong đó 8 nhóm hàng vượt mốc 10 tỷ USD với tổng trị giá khoảng 319 tỷ USD, chiếm 68% tổng kim ngạch xuất khẩu.

10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2024 và ước năm 2025. Nguồn: CHQ

Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong xuất khẩu, với kim ngạch ước đạt 400 tỷ USD, tăng 16,6% so với năm 2024, chiếm 85,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, thủy sản ước đạt 44,46 tỷ USD (tăng 14,1%), chiếm 9,5%, cho thấy dư địa tăng trưởng ổn định ở lĩnh vực nông nghiệp xuất khẩu giá trị cao; trong khi nhóm nhiên liệu, khoáng sản chỉ chiếm khoảng 1% tổng kim ngạch xuất khẩu, phản ánh rõ xu hướng chuyển dịch sang các ngành sản xuất có hàm lượng giá trị gia tăng lớn hơn.

Các nhóm hàng công nghệ cao như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị tiếp tục đóng vai trò động lực, vừa là nhóm xuất khẩu chủ lực, vừa là đầu vào quan trọng cho sản xuất trong nước. Ba nhóm hàng này chiếm gần một nửa giá trị xuất nhập khẩu cả nước, đóng góp phần lớn vào mức tăng thương mại của năm 2025, minh chứng cho sự tham gia ngày càng sâu của Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thị trường xuất khẩu chủ lực tiếp tục mở rộng quy mô và tăng sức ảnh hưởng

Về thị trường xuất khẩu, năm 2025, có 6 thị trường và 2 khu vực đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ cùng EU (27 nước) và ASEAN. Kim ngạch xuất khẩu sang nhóm thị trường này đạt 398,19 tỷ USD, chiếm 84,6% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, cho thấy mức độ tập trung cao vào các đối tác lớn, ổn định và giàu tiềm năng.

Ở chiều ngược lại, nhóm thị trường nhập khẩu lớn gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU và ASEAN, chiếm khoảng 86% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó Trung Quốc tiếp tục là đối tác cung ứng hàng hóa lớn nhất của Việt Nam.

Những số liệu trên cho thấy bức tranh thương mại năm 2025 không chỉ tăng về quy mô, mà còn thể hiện sự nâng tầm về cấu trúc thị trường và chất lượng tăng trưởng, tạo nền tảng vững chắc cho mốc kỷ lục xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Kỷ lục xuất nhập khẩu, kết quả từ tạo thuận lợi thương mại của hải quan

Theo ông Nguyễn Văn Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan, thành tích thương mại năm 2025 không chỉ đến từ lực kéo thị trường, mà còn gắn liền với nỗ lực cải cách, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ của ngành hải quan trong việc, tập trung vào tạo thuận lợi thương mại gắn với quản lý rủi ro và chuyển đổi số.

Cụ thể, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, ngành Hải quan triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, kiểm soát gian lận thương mại, đồng thời cải cách thủ tục hành chính và số hóa quy trình thông quan. Các hoạt động phân tích, phân loại, kiểm định mẫu hàng hóa được thực hiện nhanh và chuẩn xác hơn, giúp doanh nghiệp giảm thời gian lưu kho, hạ chi phí logistics và đẩy nhanh vòng quay vốn.

Để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, định hướng giải pháp trong thời gian tới của ngành Hải quan là tiếp tục mở rộng nền tảng hải quan số, tăng tích hợp dịch vụ công trực tuyến, liên thông với các bộ, ngành; phát triển hệ thống quản lý rủi ro thông minh, giảm kiểm tra đối với doanh nghiệp tuân thủ tốt. Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu; đẩy mạnh chuyển đổi số thủ tục hải quan, hướng tới thông quan nhanh, minh bạch, chuẩn mực quốc tế...