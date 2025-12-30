Ngày 30/12: Giá sao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt đi lên

Giá cao su hôm nay (30/12) trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt đi lên do lo ngại nguồn cung từ Thái Lan. Cụ thể, giá giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tại Thái Lan tăng 0,8%, Nhật Bản tăng 0,9%; kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 0,1%. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn ổn định.

Giá cao su hôm nay trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt đi lên do lo ngại nguồn cung từ Thái Lan. Ảnh tư liệu

Giá sao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,8% (0,5 Baht) lên mức 61 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 1 tăng 0,9% (3 Yên) lên mức 333 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,1% (20 Nhân dân tệ) lên mức 15.745 Nhân dân tệ/tấn.

Theo thông báo của SHFE, lượng tồn kho cao su được Sở Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giám sát đã tăng 2,3% so với tuần trước đó. Cụ thể, khối lượng cao su có thể giao nhận tăng 2.547 tấn, đưa tổng tồn kho lên 113.432 tấn.

Thị trường vẫn lo ngại về nhu cầu tiêu thụ cao su có thể suy giảm trong năm tới. Cụ thể, theo dữ liệu do Benchmark Mineral Intelligence (BMI) công bố ngày 12/12, trong tháng 11/2025, lượng xe điện bán ra trên toàn cầu đạt gần 2 triệu chiếc, chỉ tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất trong nhiều tháng gần đây.

Theo BMI, việc Trung Quốc loại xe điện khỏi danh mục ngành công nghiệp chiến lược và từng bước cắt giảm trợ cấp vào cuối năm đang ảnh hưởng đáng kể tới tâm lý người tiêu dùng. BMI nhận định nhu cầu xe điện vẫn tiếp tục tăng nhưng với tốc độ không đồng đều, phụ thuộc lớn vào định hướng chính sách tại từng thị trường. Trong đó, Trung Quốc và Mỹ được xem là hai khu vực có biến động mạnh nhất. Theo dự báo, năm 2026 sẽ đánh dấu sự kết thúc của “kỷ nguyên ưu đãi” đối với xe điện, khi loại phương tiện này bắt đầu chịu thuế mua hàng 5% tại một số thị trường lớn, ảnh hưởng lớn đáng kể tới nhu cầu tiêu thụ cao su.

Trong cả năm 2025, Hiệp hội Các nước Sản xuất Cao su Tự nhiên ANRPC dự báo, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu sẽ tăng 1,3% so với năm 2024 lên 14,89 triệu tấn, trong khi nhu cầu chỉ tăng 0,8% lên 15,56 triệu tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.