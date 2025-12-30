Ngày 30/12: Giá bạc tụt hơi, giảm sốc
Sáng 30/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 72,137 USD/ounce

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 30/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.833.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.921.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 154.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 29/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc gần như hụt hơi, khi giảm tới 215.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 29/12, hiện niêm yết tại mức 2.346.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.376.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 2.348.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.381.000 đồng/lượng (bán ra), cũng giảm 215.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 216.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 30/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 30/12/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

2.346.000

2.376.000

2.348.000

2.381.000

1 kg

62.557.000

63.355.000

62.609.000

63.506.000

Bạc 99.99

1 lượng

2.354.000

2.384.000

2.355.000

2.386.000

1 kg

62.763.000

63.567.000

62.805.000

63.618.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 30/12/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

2.833.000

2.921.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

75.546.478

77.893.139

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:38:27 sáng 30/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 72,137 USD/ounce, giảm 11,178 USD/oune so với sáng 29/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.897.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.902.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm mạnh so với sáng 29/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:38:27 sáng 30/12/2025

