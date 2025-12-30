Ngày 30/12: Giá bạc tụt hơi, giảm sốc

|Sáng 30/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 72,137 USD/ounce
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 30/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.833.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.921.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 154.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 29/11.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc gần như hụt hơi, khi giảm tới 215.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 29/12, hiện niêm yết tại mức 2.346.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.376.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 2.348.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.381.000 đồng/lượng (bán ra), cũng giảm 215.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 216.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 30/12.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 30/12/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
2.346.000
|
2.376.000
|
2.348.000
|
2.381.000
|
|
1 kg
|
62.557.000
|
63.355.000
|
62.609.000
|
63.506.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
2.354.000
|
2.384.000
|
2.355.000
|
2.386.000
|
|
1 kg
|
62.763.000
|
63.567.000
|
62.805.000
|
63.618.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 30/12/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.833.000
|
2.921.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
75.546.478
|
77.893.139
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:38:27 sáng 30/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 72,137 USD/ounce, giảm 11,178 USD/oune so với sáng 29/12.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.897.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.902.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm mạnh so với sáng 29/12.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:38:27 sáng 30/12/2025