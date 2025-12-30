Ngày 30/12: Giá bạc tụt hơi, giảm sốc

Sáng nay, giá bạc thế giới giảm về mốc 72,137 USD. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt giảm theo, với mức giảm lên tới 215.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 216.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 29/12.

Sáng 30/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 72,137 USD/ounce

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 30/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.833.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.921.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 154.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 29/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc gần như hụt hơi, khi giảm tới 215.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 29/12, hiện niêm yết tại mức 2.346.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.376.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 2.348.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.381.000 đồng/lượng (bán ra), cũng giảm 215.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 216.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 30/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 30/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.346.000 2.376.000 2.348.000 2.381.000 1 kg 62.557.000 63.355.000 62.609.000 63.506.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.354.000 2.384.000 2.355.000 2.386.000 1 kg 62.763.000 63.567.000 62.805.000 63.618.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 30/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.833.000 2.921.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 75.546.478 77.893.139

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:38:27 sáng 30/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 72,137 USD/ounce, giảm 11,178 USD/oune so với sáng 29/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.897.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.902.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm mạnh so với sáng 29/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:38:27 sáng 30/12/2025