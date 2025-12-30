(TBTCO) - Kể từ năm 2026, Trung Quốc sẽ áp dụng mức thuế nhập khẩu tạm thời thấp hơn thuế suất ưu đãi MFN đối với 935 mặt hàng nhằm mở rộng nguồn cung, hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển xanh.

Cảng hàng hóa ở Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, thông báo ngày 29/12 của Ủy ban Thuế vụ Hải quan Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết nước này sẽ áp dụng mức thuế nhập khẩu tạm thời thấp hơn mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với 935 mặt hàng kể từ ngày 1/1/2026.

Theo thông tư của ủy ban trên, biện pháp này nhằm tăng cường sự phối hợp giữa thị trường trong nước và quốc tế, tận dụng hiệu quả hơn các nguồn lực trong và ngoài nước, đồng thời mở rộng nguồn cung hàng hóa chất lượng cao.

Cụ thể, Trung Quốc sẽ giảm thuế đối với một số linh kiện then chốt và vật liệu tiên tiến nhằm hỗ trợ mục tiêu tự chủ công nghệ ở trình độ cao; giảm thuế đối với một số tài nguyên phục vụ phát triển xanh; đồng thời giảm thuế đối với một số sản phẩm y tế, trong đó có mạch máu nhân tạo, nhằm nâng cao phúc lợi người dân.

Năm 2026, Trung Quốc cũng sẽ tối ưu hóa danh mục biểu thuế và các chú giải phân nhóm thuế quốc gia.

Để thúc đẩy tiến bộ công nghệ và phát triển các lĩnh vực như kinh tế tuần hoàn, nước này sẽ bổ sung các phân nhóm thuế quốc gia đối với một số sản phẩm, trong đó có robot sinh học thông minh và nhiên liệu hàng không sinh học.

Nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế-thương mại và thúc đẩy hội nhập khu vực, Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng mức thuế theo các cam kết ưu đãi đối với một số hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ 34 đối tác thương mại trong năm 2026, phù hợp với 24 hiệp định thương mại tự do và thỏa thuận thương mại ưu đãi đã ký kết.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ duy trì chế độ thuế suất bằng 0 đối với 100% các dòng thuế dành cho 43 quốc gia kém phát triển nhất có quan hệ ngoại giao với nước này.

Cùng ngày, Ủy ban Xúc tiến Thương mại quốc tế Trung Quốc (CCPIT) cho biết sẽ đẩy mạnh nỗ lực, triển khai thêm các biện pháp và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Mỹ trong năm 2026.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 29/12, người phát ngôn CCPIT Wang Wenshuai cho biết hội đồng sẽ tận dụng các cơ hội từ việc mời doanh nghiệp và tổ chức Mỹ tham gia tích cực các sự kiện kinh doanh trong khuôn khổ “Năm Trung Quốc” (China Year) của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cũng như Hội chợ Triển lãm Chuỗi cung ứng Quốc tế Trung Quốc lần thứ tư.

Theo người phát ngôn của CCPIT, trong năm 2025, CCPIT đã phê duyệt cho hơn 3.900 doanh nghiệp Trung Quốc tham gia 126 triển lãm chuyên ngành tại Mỹ, với tổng diện tích trưng bày thực tế đạt 52.000m2.

Tại Hội chợ Triển lãm Chuỗi cung ứng Quốc tế Trung Quốc lần thứ ba, số lượng doanh nghiệp Mỹ tham gia tăng 15% so với kỳ trước, tiếp tục đứng đầu về số lượng trong nhóm các nhà triển lãm nước ngoài.

CCPIT cũng cập nhật công tác chuẩn bị cho Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) 2026 tại thành phố Las Vegas (Mỹ). Theo đó, 7 đơn vị tổ chức triển lãm sẽ thu xếp để 207 doanh nghiệp Trung Quốc tham dự sự kiện này sau khi được CCPIT xem xét, phê duyệt./.