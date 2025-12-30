Giá vàng hôm nay (30/12): Lao dốc không phanh

|Sáng 30/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.332,04 USD/oune
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:20:11 sáng 30/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.332,04 USD/oune, giảm 202,13 USD/oune trong 24 giờ qua, tương đương với mức giảm 4,46%.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136,219 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá trên thị trường tự do (26.984 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 141,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 30/12, các thương hiệu vàng SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 156 triệu đồng/lượng mua vào - 158 triệu đồng/lượng bán ra, giảm đồng loạt 1,7 triệu đồng/lượng cả chiều mua và bán so với hôm qua.
Vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC cũng giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 155 triệu đồng/lượng mua vào - 158 triệu đồng/lượng bán ra.
Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16,2 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, cùng thời điểm, thương hiệu SJC niêm yết ở ngưỡng 151,1 - 154,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 154 - 157 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu PNJ giao dịch ở mức 153 - 156 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn ở mốc 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều./.