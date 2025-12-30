Giá vàng hôm nay (30/12): Lao dốc không phanh

Sáng nay, giá vàng thế giới lao dốc không phanh khi giảm tới 4,46% chỉ trong 24 giờ. Trong nước, tại thời điểm hiện tại, các thương hiệu dù đã giảm đồng loạt cả giá vàng miếng và vàng nhẫn, nhưng mức giảm so với giá vàng thế giới vẫn còn rất khiêm tốn.

Sáng 30/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.332,04 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:20:11 sáng 30/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.332,04 USD/oune, giảm 202,13 USD/oune trong 24 giờ qua, tương đương với mức giảm 4,46%.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136,219 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá trên thị trường tự do (26.984 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 141,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 30/12, các thương hiệu vàng SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 156 triệu đồng/lượng mua vào - 158 triệu đồng/lượng bán ra, giảm đồng loạt 1,7 triệu đồng/lượng cả chiều mua và bán so với hôm qua.

Vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC cũng giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 155 triệu đồng/lượng mua vào - 158 triệu đồng/lượng bán ra.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, cùng thời điểm, thương hiệu SJC niêm yết ở ngưỡng 151,1 - 154,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 154 - 157 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu PNJ giao dịch ở mức 153 - 156 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn ở mốc 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều./.