Ngày 30/12: Giá heo hơi biến động trái chiều

Giá heo hơi hôm nay (30/12) tăng giảm trái chiều khi miền Bắc giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh, đưa giá về mức 68.000 - 69.000 đồng/kg; trong khi khu vực miền Trung - Tây Nguyên điều chỉnh tăng nhẹ 1.000 đồng/kg ở một số địa phương. Miền Nam tiếp tục đi ngang, neo trong khoảng 61.000 - 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tăng giảm trái chiều. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành. Cụ thể, giá heo tại Hưng Yên giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 69.000 đồng/kg. Tương tự, các tỉnh bao gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai và Phú Thọ cũng đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, cùng lùi về mốc 68.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không có thay đổi so với ngày trước đó. Mức giá 69.000 đồng/kg vẫn được duy trì ổn định tại các tỉnh: Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Sơn La. Hai tỉnh Ninh Bình và Lai Châu tiếp tục neo tại mức 68.000 đồng/kg.

Hiện, giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay điều chỉnh tăng tại khu vực Tây Nguyên. Cụ thể, hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk cùng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mức lần lượt là 67.000 đồng/kg và 68.000 đồng/kg.

Các địa phương khác giữ trạng thái đi ngang. Thanh Hoá và Nghệ An vẫn là những nơi có mức giá cao nhất khu vực là 68.000 đồng/kg. Hà Tĩnh tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hoà đồng loạt đứng giá tại mốc 66.000 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng vẫn neo ở mức thấp nhất khu vực là 64.000 đồng/kg.

Hiện, giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay đi ngang. Theo đó, mức giá cao nhất khu vực hiện nay là 65.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Kế đến, tỉnh Tây Ninh duy trì giá thu mua ở mức 64.000 đồng/kg, trong khi Cà Mau neo tại mốc 63.000 đồng/kg.

Các địa phương bao gồm Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ cùng ổn định tại mức giá 62.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực và cũng là thấp nhất cả nước hiện nay là 61.000 đồng/kg, tiếp tục được ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long.

Hiện, giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 61.000 - 65.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có sự phân hóa rõ rệt giữa các miền. Trong đó, giá heo tại miền Bắc tiếp tục giảm, trong khi giá tại miền Trung lại tăng nhẹ so với phiên trước. Hiện tại, mặt bằng giá trên cả nước được ghi nhận mức thấp nhất là 61.000 đồng/kg và cao nhất đạt 69.000 đồng/kg./.