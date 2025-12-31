Ngày 31/12: Giá heo hơi tăng - giảm trái chiều trong ngày cuối cùng của năm

Giá heo hơi hôm nay (31/12) diễn biến trái chiều trên cả nước trong ngày cuối cùng của năm. Trong đó, thị trường miền Bắc duy trì trạng thái ổn định, trong khi khu vực miền Trung giảm nhẹ tại Nghệ An. Trái lại, giá heo tại miền Nam tăng đến 2.000 đồng/kg tại Vĩnh Long.

Giá heo hơi tại miền Nam hôm nay tăng đến 2.000 đồng/kg tại Vĩnh Long. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có biến động nào về giá. Cụ thể, mức giá cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg tiếp tục được duy trì ổn định tại một nhóm lớn các tỉnh thành bao gồm: Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên.

Tại các địa phương còn lại, giá heo hơi neo vững ở mốc 68.000 đồng/kg. Nhóm này bao gồm: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Phú Thọ.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay điều chỉnh giảm duy nhất tại tỉnh Nghệ An, các địa phương còn lại giữ giá ổn định.

Theo đó, sau khi điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Nghệ An lùi về mức 68.000 đồng/kg. Cùng chung mức giá 68.000 đồng/kg này là tỉnh Thanh Hoá và Đắk Lắk.

Tiếp đến, mức giá 67.000 đồng/kg vẫn được duy trì tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Gia Lai. Các địa phương bao gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hoà đồng loạt đi ngang ở mức 66.000 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức thu mua thấp nhất khu vực khi neo ở mốc 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay khởi sắc, nhiều tỉnh thành điều chỉnh tăng giá thu mua. Đáng chú ý nhất là tỉnh Vĩnh Long với mức tăng mạnh 2.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi tại địa phương này lên mức 63.000 đồng/kg. Cùng ghi nhận đà tăng, hai tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp cùng nhích nhẹ 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt mức 65.000 đồng/kg và 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các địa phương còn lại không có biến động mới, mức giá cao nhất vùng là 65.000 đồng/kg tiếp tục duy trì tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Tỉnh Cà Mau giữ giá ổn định ở mức 63.000 đồng/kg. Hai địa phương còn lại là An Giang và Cần Thơ vẫn neo tại mốc thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tăng - giảm trái chiều. Heo hơi tại miền Nam tăng tại nhiều nơi, trong khi miền Trung giảm nhẹ so với hôm trước, miền Bắc tạm chững lại trong phiên sáng nay. Hiện tại, mặt bằng giá trên cả nước mức thấp nhất là 62.000 đồng/kg tại An Giang, Cần Thơ và mức cao nhất đạt 69.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh miền Bắc./.