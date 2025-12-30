VCCI phối hợp Đại học Andrews triển khai chương trình đào tạo CEO cho doanh nghiệp Việt

(TBTCO) - Chương trình đào tạo mang tính “thực chiến” góp phần hiện thực hóa mục tiêu đào tạo 10.000 giám đốc điều hành theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW dự kiến khai giảng khoá đầu tiên tại Hà Nội vào ngày 06/3/2026.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã liên kết với Đại học Andrews (Mỹ) triển khai Chương trình đào tạo CEO (Giám đốc điều hành) dành cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu đào tạo 10.000 giám đốc điều hành theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Cụ thể, theo Trung tâm Phát triển Tiềm năng Việt - VCCI, chương trình được thiết kế theo hướng “thực chiến”, tập trung vào năng lực lãnh đạo, điều hành và hoạch định chiến lược trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao. Khoá học gồm 32 buổi học trực tiếp, tổ chức vào các ngày thứ Sáu và thứ Bảy, dự kiến khai giảng khoá đầu tiên tại Hà Nội vào ngày 06/3/2026.

Đội ngũ giảng viên của chương trình là các chuyên gia người Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm tại các vị trí quản lý, điều hành cấp cao hoặc tư vấn cho các doanh nghiệp lớn, kết hợp với một số lãnh đạo doanh nghiệp lớn, nổi tiếng và lãnh đạo VCCI. Bên cạnh đó là sự tham gia giảng dạy, chia sẻ của và giảng viên Đại học Andrews (Mỹ), với sự hỗ trợ phiên dịch.

Doanh nghiệp quan tâm gửi Phiếu đăng ký tham dự trước ngày 30/01/2026 tới địa chỉ: Trung tâm Phát triển Tiềm năng Việt - VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Kim Liên, Hà Nội và gửi e-mail về địa chỉ: [email protected]; SĐT: 033.840.3366. Không hạn chế số lượng người đăng ký / mỗi doanh nghiệp, doanh nghiệp đăng ký trước sẽ ưu tiên xếp lớp trước. Trường hợp số lượng đăng ký vượt quá sỹ số lớp quy định, Ban tổ chức sẽ đưa vào danh sách chờ cho các lớp tiếp theo.

Tổng học phí chương trình là 50 triệu đồng/học viên, được VCCI và các đơn vị tài trợ tài trợ phần lớn. Theo đó, số tiền học viên cần đóng từ 3 - 4 triệu đồng/người để chi trả cho các chi phí chung của khoá học.

Đối tượng tham gia chương trình là lãnh đạo doanh nghiệp như chủ doanh nghiệp, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các doanh nghiệp nhỏ (dưới 100 lao động, doanh thu dưới 100 tỷ đồng/năm); giám đốc doanh nghiệp thành viên hoặc quản lý cấp trung được quy hoạch vào vị trí giám đốc tại các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn.

Theo điều kiện xem xét cấp học bổng, đối với doanh nghiệp được đơn vị tài trợ Chương trình đăng ký, học viên đóng 1 khoản phí 3 triệu VND/người. Với doanh nghiệp hội viên VCCI, được VCCI/các chi nhánh VCCI đăng ký, học viên đóng 1 khoản phí 3 triệu VND/người. Trong khi đó, các doanh nghiệp là hội viên của các hiệp hội doanh nghiệp liên kết của VCCI, học viên đóng 1 khoản phí 4 triệu VND/người.

Đại học Andrews, Hoa Kỳ, đối tác đào tạo của VCCI sẽ cấp học bổng cho chương trình đào tạo bổ sung trình độ kiến thức Quản trị kinh doanh nền tảng. Đây là chương trình tuỳ chọn cho học viên tham gia Chương trình CEO, bao gồm 2 module:

Trong đó, với Module 1 (học online), học bổng 100% chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh nền tảng bao gồm 08 môn theo tiêu chuẩn các môn cơ sở của chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh MBA: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Luật kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị hoạt động, Kế toán cơ sở, Kế toán quản trị, Thống kê. Học viên kết thúc chương trình sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình MBA Foundations của Đại học Andrews (và được miễn học phần này nếu đăng ký học tiếp MBA - Thạc sỹ QTKD).

Đối với module 2 (học tại Mỹ), học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh nền tảng trên sẽ có cơ hội nhận học bổng 50% tham dự Chương trình đào tạo về quản trị doanh nghiệp tại Đại học Andrews, Hoa Kỳ, dự kiến từ ngày 28/9/2026 đến ngày 02/10/2026 (địa điểm: Michigan & Chicago). Mức phí trọn gói/mỗi học viên dự kiến tương đương 2900 USD (bao gồm học phí, các chuyến đi học thực tế, chứng chỉ, khách sạn tại Mỹ, các bữa ăn, xe đưa đón, phí thăm quan; chưa bao gồm vé máy bay quốc tế). Học viên kết thúc chương trình sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình Global Executive Institute của Đại học Andrews.

