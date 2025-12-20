Hành động thực chất, hiệu quả, đột phá để phát triển kinh tế tư nhân

Phát biểu kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, thẩm quyền, mà phải bằng cả trí tuệ, ý chí, khát vọng và tình cảm, để phát triển kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia…

Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp quan trọng vào tăng trưởng

Chiều 20/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68), chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đánh giá, sau gần 8 tháng triển khai Nghị quyết 68, nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân, đặc biệt là vai trò một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân, đã thẩm thấu trong xã hội, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước

Khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP dự kiến trên 8% và kỷ lục xuất nhập khẩu khoảng 920 tỷ USD năm 2025, Việt Nam được xếp vào nhóm 15 nước có quy mô thương mại quốc tế lớn nhất thế giới; tích cực vào cuộc xây dựng nhà ở xã hội và tham gia hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội…

Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập thị trường tăng mạnh, từ khi ban hành Nghị quyết 68, bình quân mỗi tháng có hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 38% so với bình quân 4 tháng đầu năm) và 11.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng trên 46% so với bình quân 4 tháng đầu năm).

Tính chung cả năm 2025, có hơn 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng trên 30% và tổng số vốn đăng ký đạt trên 6 triệu tỷ đồng, tăng trên 71% so với năm 2024; qua đó nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên gần 1,1 triệu doanh nghiệp. Số hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp trong 11 tháng đạt khoảng 3.200 doanh nghiệp.

Trong năm 2025, có 564 công trình, dự án khởi công, khánh thành trên cả nước với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng (khoảng 40% GDP), trong đó nguồn vốn tư nhân khoảng 3,8 triệu tỷ đồng, chiếm 74,6%. Điều này khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng trong lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội trong mọi lĩnh vực để phát triển đất nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ, việc triển khai Nghị quyết số 68 còn một số hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức. Cải cách thủ tục hành chính ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa đạt mục tiêu đề ra; một số chính sách hỗ trợ trực tiếp chưa được thể chế hóa đầy đủ. Khu vực doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh trong một số lĩnh vực vẫn còn nhiều khó khăn. Việc thúc đẩy doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu còn chưa đồng đều, mạnh mẽ…

Thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển theo tinh thần cải cách mạnh mẽ, thực chất của Nghị quyết 68

Năm 2026 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, cũng là năm đầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng nhấn mạnh, khu vực kinh tế tư nhân phải góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh, nhất là an ninh kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội…

Nhấn mạnh phương châm "Niềm tin - Hành động - Thực chất - Hiệu quả - Đột phá", Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tập trung hoàn thành các nhiệm vụ còn lại từ nay đến cuối năm 2025.

Cụ thể, Bộ Tài chính trình nghị định về quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; hoàn thiện và trình dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và quyết định hướng dẫn dự án xanh, tuần hoàn.

Ngân hàng Nhà nước trình nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% đối với dự án xanh, tuần hoàn. Bộ Tư pháp hoàn thiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh. Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Nghị định 32/2024 về cụm công nghiệp.

Thủ tướng khẳng định, thông điệp xuyên suốt, nhất quán trong thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW là "Lấy doanh nghiệp làm trung tâm - lấy hiệu quả làm thước đo - lấy kết quả thực tế làm đánh giá cuối cùng".

Thủ tướng chỉ rõ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển theo tinh thần cải cách mạnh mẽ, thực chất của Nghị quyết 68.

Hai là, đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tập trung chuyển đổi số để doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, không phải chờ đợi, không phải "xin cho"; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh hậu kiểm, giảm tiền kiểm.

Ba là, tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển đội ngũ doanh nghiệp tư nhân về số lượng và chất lượng, phát triển các doanh nghiệp lớn, dẫn dắt, đồng thời hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Bốn là, tăng cường đối thoại, lắng nghe, phản hồi kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp. Đối thoại phải thực chất, không hình thức; phản hồi phải rõ ràng, đúng thời hạn, đúng thẩm quyền.

Năm là, xây dựng cơ chế huy động nguồn lực, gồm nguồn lực bên trong và bên ngoài, nguồn lực nhà nước và tư nhân, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Sáu là, từng bộ, cơ quan, địa phương cần chủ động giải quyết các vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan; "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm"…