Ngày 4/2: Giá thép và quặng sắt tiếp đà giảm

Giá thép và quặng sắt hôm nay (4/2) tiếp đà giảm nhẹ khi lượng tồn kho tại Trung Quốc tăng lên và các nhà máy thép đã hoàn tất việc bổ sung nguyên liệu. Trong nước, giá thép xây dựng vẫn giữ mức ổn định. Các doanh nghiệp lớn chưa có sự điều chỉnh bảng giá trong bối cảnh nhiều công trình xây dựng tạm dừng thi công cận Tết.

Giá thép và quặng sắt hôm nay tiếp đà giảm nhẹ khi lượng tồn kho tại Trung Quốc tăng lên. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/2, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,7% (21 Nhân dân tệ) về mức 3.017 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt đi ngang mức 806,5 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 0,96 USD xuống mức 102,65 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm nhẹ khi lượng tồn kho tại Trung Quốc tăng lên và các nhà máy thép đã hoàn tất việc bổ sung nguyên liệu. Trong khi đó, nhu cầu đối với nguyên liệu đầu vào và các giao dịch được dự báo sẽ tiếp tục trầm lắng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm 1,26%, xuống còn 783 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 112,66 USD/tấn).

Theo dữ liệu do công ty tư vấn Steelhome mới công bố, tồn kho quặng sắt tại các cảng lớn của Trung Quốc đã tăng 1,16% so với tuần trước.

Các mặt hàng thép chủ chốt trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải đồng loạt đi xuống gồm, thép thanh giảm 1,56%, thép cuộn cán nóng giảm 1,24%, thép dây giảm mạnh 7,03% và thép không gỉ giảm 1%.

Thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép xây dựng hôm nay tiếp tục ổn định trên diện rộng.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.