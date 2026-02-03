Ngày 3/2: Giá dầu thế giới giảm mạnh hơn 5%

Giá dầu thế giới hôm nay (3/2) giảm sâu khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu hạ nhiệt, đồng USD mạnh lên và triển vọng nguồn cung bớt áp lực. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 66,03 USD/thùng, giảm 4,75%; giá dầu WTI ở mốc 61,84 USD/thùng, giảm 5,17%.

Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 3/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 66,03 USD/thùng, giảm 4,75% (tương đương giảm 3,29 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 61,84 USD/thùng, giảm 5,17% (tương đương giảm 3,37 USD/thùng).

Giá dầu thế giới giảm mạnh 5% trong phiên giao dịch ngày hôm nay, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang “nghiêm túc đối thoại” với Washington, phát đi tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng với quốc gia thành viên OPEC này. Đồng USD mạnh lên và dự báo thời tiết ôn hòa hơn cũng tạo thêm sức ép lên giá dầu.

Giá dầu còn chịu áp lực từ đà tăng của đồng USD, sau khi ông Trump đề cử ông Kevin Warsh vào vị trí Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đồng USD mạnh khiến các mặt hàng định giá bằng USD, như dầu và vàng, trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài, qua đó làm suy yếu nhu cầu.

Bên cạnh đó, dự báo thời tiết ôn hòa hơn tại Mỹ cũng được xem là một yếu tố bất lợi đối với giá dầu, khi giá dầu diesel kỳ hạn giảm mạnh, theo nhận định của Ritterbusch and Associates. Trong phiên, giá dầu diesel kỳ hạn tại Mỹ, loại nhiên liệu được sử dụng cho sưởi ấm và phát điện đã giảm gần 7%.

Theo các chuyên gia của PVM, căng thẳng tại Trung Đông cùng với hiện tượng “xoáy cực” tại Mỹ trước đó đã giúp giá dầu WTI tăng 14% và dầu Brent tăng 16% trong tháng 1. Tuy nhiên, khi những yếu tố này dần mất đi tác động, thị trường đang quay lại tập trung vào triển vọng nguồn cung dư thừa và sự gia tăng của tồn kho dầu toàn cầu trong năm nay.

Tại cuộc họp diễn ra ngày Chủ nhật, OPEC+ đã nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu trong tháng 3. Trước đó, vào tháng 11, liên minh này đã quyết định đóng băng các kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 1 đến tháng 3/2026 do nhu cầu tiêu thụ theo mùa suy yếu./.