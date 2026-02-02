(TBTCO) - Thương mại điện tử tại Việt Nam duy trì mức tăng trưởng bình quân khoảng 25%/năm; năm 2025, quy mô bán lẻ ước đạt 31 tỷ USD, chiếm khoảng 11% tổng mức bán lẻ hàng hóa, với khoảng 60% dân số tham gia mua sắm trực tuyến.

Đó là những thông tin được nêu tại Diễn đàn Thương mại điện tử năm 2026 “Nâng cao năng lực quản lý và định hướng phát triển bền vững” do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) tổ chức chiều ngày 2/2/2026.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hoàng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết, diễn đàn là sự kiện bên lề chính thức trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Xuân, được tổ chức ngay từ đầu năm 2026 nhằm kịp thời cập nhật, hướng dẫn và thống nhất triển khai trước khi các cơ chế, chính sách mới bước vào giai đoạn thực thi. Qua đó, hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp chủ động chuẩn bị, tuân thủ hiệu quả, giảm rủi ro và nâng cao chất lượng phát triển.

"Chuyển đổi số đang tái định hình sâu sắc phương thức sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, thương mại điện tử đã trở thành kênh phân phối quan trọng, góp phần kết nối trực tiếp doanh nghiệp với người tiêu dùng, thúc đẩy mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam" - ông Hoàng Ninh nhấn mạnh.

Thời gian qua, thương mại điện tử duy trì mức tăng trưởng bình quân khoảng 25%/năm; năm 2025, quy mô bán lẻ ước đạt 31 tỷ USD, chiếm khoảng 11% tổng mức bán lẻ hàng hóa, với khoảng 60% dân số tham gia mua sắm trực tuyến. Sự phát triển nhanh và rộng của thị trường đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ cương, minh bạch thông tin, bảo vệ người tiêu dùng và tuân thủ pháp luật, nhằm bảo đảm thương mại điện tử phát triển bền vững.

Ông Hoàng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phát biểu tại diễn đàn.

Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa bản lề đối với thương mại điện tử: Luật Thương mại điện tử bước vào giai đoạn thực thi; đồng thời là năm mở đầu triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới phát triển xanh, tuần hoàn, bền vững, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng. Trọng tâm trong giai đoạn này là tổ chức triển khai thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, mức độ phát triển thương mại điện tử giữa các địa phương còn chênh lệch đáng kể, đặc biệt giữa các đô thị lớn và nhiều tỉnh miền núi, biên giới. Nguyên nhân đến từ hạn chế về hạ tầng số, logistics, nguồn nhân lực và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp. Vì vậy, cần tiếp tục củng cố năng lực thực thi tại cơ sở, đồng thời tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ để củng cố niềm tin thị trường và tạo nền tảng phát triển bền vững.

Trên tinh thần đó, Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2026 của Chính phủ đã giao nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng và triển khai Kế hoạch tổng thể ứng dụng thương mại điện tử tại khu vực miền núi, biên giới giai đoạn 2027 - 2030. Đây là định hướng quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách số, mở rộng cơ hội thị trường cho khu vực khó khăn, bảo đảm thương mại điện tử phát triển tổng thể, không địa phương nào bị bỏ lại phía sau.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, diễn giả và đại biểu tập trung tập trung làm rõ các yêu cầu cốt lõi khi triển khai chính sách quản lý mới, đặc biệt là trách nhiệm của nền tảng, trách nhiệm của người bán, các yêu cầu về bảo vệ người tiêu dùng và cơ chế phối hợp trong xử lý vi phạm; trao đổi định hướng và giải pháp thúc đẩy thương mại điện tử xanh, bền vững; đồng thời gợi ý các nhiệm vụ ưu tiên để địa phương tổ chức triển khai sát thực tiễn và có thể đo lường hiệu quả;

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả tại địa phương; thảo luận giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp kết nối đối tác, mở rộng thị trường, cũng như các sáng kiến phù hợp cho khu vực miền núi, biên giới trong giai đoạn 2027 - 2030.