Giá xăng ngày mai dự báo có thể tiếp tục giảm từ 80 - 280 đồng/lít

Thay vì điều chỉnh giá xăng vào thứ năm, giá xăng dầu kỳ điều hành tiếp theo sẽ được thực hiện vào ngày mai (31/12). Doanh nghiệp dự báo giá xăng sẽ tiếp tục giảm lần thứ 4 liên tiếp, mất mốc 19.000 đồng/lít. Nếu không tác động đến Quỹ Bình ổn, giá xăng có thể giảm từ 80 - 280 đồng/lít. Trong khi giá dầu diesel có thể tăng nhẹ.

Giá xăng trong nước ngày mai có thể giảm khoảng 80 - 280 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa có văn bản gửi sở công thương các tỉnh, thành và các doanh nghiệp đầu mối, phân phối xăng dầu về thời gian điều chỉnh giá xăng dầu.

Theo đó, cơ quan này cho biết theo quy định hiện hành, thứ năm ngày 1/1/2026 là ngày nghỉ Tết Dương lịch. Do đó, việc điều hành giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào thứ tư, 31/12 - ngày làm việc cuối cùng của năm 2025.

Về diễn biến giá xăng dầu, trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt về cuối tuần. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước, giá dầu Brent giảm 2,57%, xuống còn 60,64 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 2,76%, xuống mức 56,74 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá dầu thế giới đảo chiều tăng hơn 2%. Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 30/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 1,30 USD, tương đương 2,1%, lên mức 61,94 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 1,34 USD, tương đương 2,4%, lên mức 58,08 USD/thùng.

Giá xăng dầu nhập khẩu tại thị trường Singapore trong tuần qua đi xuống. Ngày 29/12, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore là 73,6 USD/thùng, còn giá xăng RON 92 là 71,54 USD/thùng, giảm hơn 1 USD/thùng so với 6 ngày trước.

Dựa theo diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá xăng trong nước vào ngày mai có khả năng được điều chỉnh giảm còn giá dầu đi lên. Ngày 30/12, chiết khấu tại một số kho đang ở mức 400 - 700 đồng/lít.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai có thể giảm từ 80 - 280 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể được điều chỉnh tăng khoảng 60 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ giảm lần thứ 4 liên tiếp. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 49 phiên điều chỉnh, gồm 23 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên điều chỉnh trái chiều.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 25/12), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh giảm 614 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.006 đồng/lít. Tương tự, giá xăng E5 RON 92 giảm 523 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.716 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 219 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.257 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 17.709 đồng/lít, được điều chỉnh giảm 228 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 222 đồng/kg, giá bán không cao hơn 13.382 đồng/kg./.