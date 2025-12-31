Ngày 31/12: Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (31/12) tăng nhẹ, trong bối cảnh thị trường theo dõi diễn biến Nga - Ukraine, căng thẳng Trung Đông và áp lực dư cung toàn cầu. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 62,11 USD/thùng, tăng 0,27%; giá dầu WTI ở mốc 58,39 USD/thùng, tăng 0,53%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà tăng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 31/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 62,11 USD/thùng, tăng 0,27% (tương đương tăng 0,17 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 58,39 USD/thùng, tăng 0,53% (tương đương tăng 0,31 USD/thùng).

Giá dầu gần tăng nhẹ vào hôm nay khi các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng suy giảm của thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine và theo dõi căng thẳng gia tăng tại Trung Đông liên quan Yemen.

Các chuẩn mực Brent và WTI đã tăng hơn 2% trong phiên trước đó khi Saudi Arabia tiến hành không kích tại Yemen, trong bối cảnh Moscow cáo buộc Kyiv nhắm vào dinh thự tổng thống Nga, làm suy giảm hy vọng về thỏa thuận hòa bình. Nga khẳng định sẽ cứng rắn hơn trong đàm phán, trong khi Kyiv bác bỏ cáo buộc này.

Giá dầu còn được hỗ trợ bởi việc Mỹ phong tỏa dầu Venezuela và tạm ngừng xuất khẩu dầu Caspian CPC Blend do thời tiết xấu.

Dù lo ngại gián đoạn nguồn cung, các nhà phân tích cho rằng dư thừa dầu mỏ toàn cầu vẫn hiện hữu và có thể kìm giá. Giá được dự báo có thể giảm trong quý I/2026 do thặng dư dầu ngày càng tăng./.