Chứng khoán phái sinh ngày 30/12: VN30-Index bứt phá vùng 2.000 điểm, sắc xanh phủ rộng

(TBTCO) - Cổ phiếu Hoá chất Đức Giang (DGC) trở lại tăng kịch biên độ, đóng góp đáng kể giúp VN30-Index vượt ngưỡng tâm lý 2.000 điểm. Chứng khoán phái sinh tiếp tục giữ sắc xanh phủ rộng.

Nối tiếp đà hồi phục từ phiên trước, thị trường chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh đồng loạt tăng. Chỉ số VN30-Index mở cửa phiên giao dịch trong sắc xanh và nhanh chóng tăng gần 10 điểm chỉ sau ít phút đầu phiên, nhờ sự hồi phục mạnh mẽ c nhóm cổ phiếu ngân hàng như VPB, BID và STB. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đã phần nào kìm hãm đà tăng, khiến chỉ số dần thu hẹp mức tăng và lùi nhẹ xuống dưới tham chiếu vào cuối phiên sáng. Dù vậy, lực cầu vẫn được duy trì ở cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt như GVR, FPT và SAB, qua đó giúp thị trường giữ được trạng thái cân bằng và tâm lý tích cực.

Bước sang phiên chiều, VN30-Index bứt tăng khi nhóm cổ phiếu Vingroup hồi phục rõ nét. Tuy nhiên, trong nửa cuối phiên, thị trường tiếp tục ghi nhận diễn biến giằng co với biên độ dao động rộng. Cổ phiếu Hoá chất Đức Giang (DGC) tăng trần. FPT và GVR cũng tăng trên 2%. Đến phiên ATC, lực cầu lan tỏa mạnh hơn khi phần lớn các cổ phiếu còn lại trong rổ VN30 đồng loạt tăng giá, giúp chỉ số bật tăng gần 20 điểm. Kết phiên, VN30-Index đóng cửa tại 2.009,7 điểm, tăng 19,04 điểm so với phiên trước, với 22 mã tăng và 8 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch toàn rổ giảm về quanh ngưỡng 13.300 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn giữ sự thận trọng khi chỉ số tiếp cận vùng đỉnh cũ.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng giá trong phiên 30/12

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất (41I1G1000) đóng cửa tại 2.014,1 điểm, tăng 1,20% so với phiên liền trước. Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá hợp đồng và chỉ số cơ sở đã chuyển sang dương 4,40 điểm, phản ánh sự cải thiện nhất định trong kỳ vọng ngắn hạn. Trong khi đó, các hợp đồng kỳ hạn xa hơn vẫn duy trì mức chênh lệch từ dương 1,30 điểm đến âm 18,60 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tăng nhẹ 3,2% so với phiên trước. Theo chuyên gia từ SHS, các nhà giao dịch gia tăng thăm dò các vị thế mua ngắn hạn, song tâm lý phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở vẫn chiếm ưu thế khi VN30 quay trở lại vùng đỉnh lịch sử. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G1000 đạt 32.653 hợp đồng, tăng so với phiên trước, cho thấy sự gia tăng trở lại của các vị thế nắm giữ. Hợp đồng này đang trong nhịp phục hồi và được kỳ vọng kiểm định vùng kháng cự 2.030 - 2.050 điểm trong các phiên tới.