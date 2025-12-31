Hà Nội hoàn thành khóa sổ quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025

(TBTCO) - Chiều ngày 31/12/2025, tại Kho bạc Nhà nước khu vực I, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị Khóa sổ quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Tham dự Hội nghị Khóa sổ quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025 có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành trên địa bàn.

Ngành Tài chính Thủ đô hoàn thành xuất sắc năm ngân sách 2025

Báo cáo tại hội nghị, ông Vũ Trung Thành - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, năm 2025, ngành Tài chính TP. Hà Nội đã đạt được những kết quả ấn tượng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 704.579 tỷ đồng, đạt 137,1% dự toán và tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 662.281 tỷ đồng, thu từ xuất nhập khẩu đạt 38.897 tỷ đồng, và thu từ dầu thô đạt 2.483 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương đạt 155.734 tỷ đồng, đảm bảo cân đối nguồn lực cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách an sinh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, nơi tập trung các cơ quan đầu não về chính trị, văn hóa, giáo dục - đào tạo, kinh tế, nơi diễn ra những sự kiện trọng đại của đất nước. Dù chỉ chiếm 1% diện tích và gần 8% dân số cả nước, Hà Nội luôn khẳng định vai trò đầu tàu, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, đồng thời ngày càng đóng góp quan trọng vào sự thịnh vượng chung của đất nước.

Để có được kết quả này, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, ngay từ đầu năm, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và UBND TP. Hà Nội, các cơ quan như Thuế TP Hà Nội, Chi cục Hải quan khu vực I, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực I đã phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách.

Cụ thể, Thuế TP. Hà Nội tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý thuế, đặc biệt với thương mại điện tử và hộ kinh doanh, đồng thời điện tử hóa toàn bộ quy trình từ đăng ký, kê khai, nộp thuế đến cưỡng chế nợ.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường đối với doanh nghiệp rủi ro cao, cùng với các biện pháp chống thất thu, gian lận và hỗ trợ doanh nghiệp thông qua gia hạn, miễn giảm phí, lệ phí. Hải quan hiện đại hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan, phối hợp xây dựng hệ thống một cửa quốc gia và ASEAN.

Ông Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Bên cạnh đó, thành phố cũng rà soát, tháo gỡ khó khăn về đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính, đảm bảo thu tiền sử dụng và thuê đất kịp thời.

KBNN khu vực I phối hợp chặt chẽ với Thuế và Hải quan, hiện đại hóa thu NSNN, triển khai thanh toán điện tử và cơ chế giám sát, đối chiếu dữ liệu theo thời gian thực, mở 199 tài khoản tại 16 ngân hàng thương mại, tối ưu hóa tập trung và hạch toán ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của thành phố.

Về phía Sở Tài chính, ông Vũ Trung Thành cho biết, đơn vị đã tham mưu UBND thành phố quản lý, điều hành chi NSNN bám sát dự toán được HĐND thành phố giao, đảm bảo chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố hoàn thành việc giao lại dự toán cho các xã/phường và hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trước ngày 1/7/2025. Chỉ đạo, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 chủ động, linh hoạt, đảm bảo cân đối nguồn theo tiến độ thực hiện các dự án; quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị...

Báo cáo về công tác khóa sổ, quyết toán NSNN của KBNN khu vực I, Giám đốc KBNN khu vực I Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, để chi trả ngân sách kịp thời và để công tác khóa sổ quyết toán thành công, ngay từ đầu tháng 12, KBNN khu vực I đã chủ động tổ chức làm ngoài giờ và thứ Bảy, Chủ nhật trên tinh thần “làm hết việc chứ không làm hết giờ” để đảm bảo chất lượng công việc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc KBNN khu vực I phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Đặc biệt, bà Hương cho biết, đến nay, KBNN khu vực I đã hoàn thành việc chi trả quà tặng của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 theo Nghị quyết số 418/NQ-CP của Chính phủ cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các đối tượng yếu thế khác.

“Hôm nay, ngày cuối cùng của năm, KBNN khu vực I có thể yên tâm báo cáo với Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Giám đốc KBNN công tác khóa sổ kế toán ngân sách niên độ 2025 của đơn vị đến nay đã cơ bản hoàn thành” - Giám đốc KBNN khu vực I nói.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Tài chính Thủ đô

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn biểu dương những kết quả đạt được của TP. Hà Nội khi đã hoàn thành và vượt 24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 8,5%. Đặc biệt, Thứ trưởng rất ấn tượng với số thu NSNN của Hà Nội khi tính đến cuối ngày 31/12/2025 đang dẫn đầu cả nước với trên 700 nghìn tỷ đồng.

Lãnh đạo TP. Hà Nội và lãnh đạo Bộ Tài chính động viên công tác khóa sổ quyết toán ngân sách nhà nước tại KBNN khu vực I. Ảnh: Đức Thanh

Thay mặt Bộ Tài chính, Thứ trưởng cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tài chính trên địa bàn Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch tài chính ngân sách trên địa bàn.

Lưu ý về công tác đối chiếu số liệu phục vụ khóa sổ kế toán năm 2025, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan tài chính, KBNN kiểm tra, rà soát số liệu về dự toán, chi NSNN bằng lệnh chi tiền, dư nơ vay ngân sách địa phương… thuộc trách nhiệm được giao, chủ trì tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các trường hợp vướng mắc phát sinh; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các tài khoản tạm thu, tạm giữ theo quy định; thực hiện chuyển nguồn ngân sách năm 2025 sang năm 2026 theo đúng quy định tại Luật NSNN và Luât Đầu tư công; thực hiện xử lý số dư dự toán ngân sách, xử lý số dư cam kết chi tại KBNN các cấp.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Tài chính Thủ đô đạt được trong năm 2025; đồng thời khẳng định, các kết quả này đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong năm 2025.

Lãnh đạo TP. Hà Nội và lãnh đạo Bộ Tài chính trao bằng khen cho 6 đơn vị ngành Tài chính Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2025. Ảnh: Đức Thanh

Bước sang năm 2026, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu ngành Tài chính Thủ đô tập trung cao độ trong tổ chức thực hiện, phấn đấu để tất cả các chỉ tiêu được giao cán mốc vào tháng 9/2026 và tăng tốc, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong 3 tháng còn lại của năm.

Thay mặt các đơn vị thuộc ngành Tài chính Thủ đô, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực I cam kết sẽ tích cực, chủ động, tham mưu để TP. Hà Nội hoàn thành xuất sắt nhiệm vụ thu - chi ngân sách 2026 và các năm tiếp theo. KBNN khu vực I sẽ tiếp tục phối hợp trong công tác khóa sổ quyết toán và chuẩn bị tốt các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2026, đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chi Tết Nguyên đán 2026, chi an sinh xã hội… trên địa bàn.