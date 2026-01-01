Ngày 1/1: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục duy trì ở mức cao

Ngày đầu tiên của năm mới 2026, giá heo hơi giảm rải rác tại một số địa phương thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung. Còn thị trường miền Nam khá bình ổn, không ghi nhận biến động mới về giá. Mức giá cao nhất toàn quốc hiện đạt 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay giảm rải rác tại một số địa phương thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay có xu hướng giảm nhẹ tại khu vực vùng cao. Cụ thể, hai tỉnh Lai Châu và Sơn La cùng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, đưa mức thu mua về lần lượt là 67.000 đồng/kg và 68.000 đồng/kg.

Đối với các địa phương còn lại, giá heo hơi giữ trạng thái đi ngang ổn định. Mức giá cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg được ghi nhận tại các tỉnh thành bao gồm: Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên. Các tỉnh còn lại là Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai và Phú Thọ tiếp tục neo vững ở mốc 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay cũng giảm 1.000 đồng/kg tại hai địa phương. Theo đó, giá heo hơi tại Hà Tĩnh và Đắk Lắk cùng lùi 1.000 đồng/kg, đưa mức giá thu mua về lần lượt là 66.000 đồng/kg và 67.000 đồng/kg.

Ở các địa phương khác, giá heo không có thay đổi mới. Mức giá cao nhất khu vực là 68.000 đồng/kg vẫn duy trì tại Thanh Hoá và Nghệ An. Tỉnh Gia Lai tiếp tục giữ mức giá 67.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hoà đồng loạt đứng giá tại mốc 66.000 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng vẫn neo ở mức thấp nhất khu vực là 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay không ghi nhận bất kỳ sự biến động nào về giá trong ngày đầu năm mới.

Mức giá cao nhất khu vực hiện nay là 65.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận ổn định tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh.

Các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long cùng giữ giá ở mức 63.000 đồng/kg. Hai địa phương còn lại là An Giang và Cần Thơ tiếp tục neo tại mốc thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg.

Nhìn chung, ngày đầu tiên của năm 2026, giá heo hơi trên cả nước tiếp tục ghi nhận mặt bằng giá cao, phản ánh sức mua ổn định và nhu cầu tiêu thụ đang tăng dần trước thềm Tết Nguyên đán. Hiện tại, mặt bằng giá trên cả nước dao động với mức thấp nhất là 62.000 đồng/kg và cao nhất đạt 69.000 đồng/kg./.