Ngày 2/1: Giá dầu thế giới tiếp tục sụt giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (2/1) tiếp tục giảm trước lo ngại dư cung trong năm 2026, khi các dự báo lớn cho thấy áp lực nguồn cung tiếp tục chi phối xu hướng thị trường. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 60,85 USD/thùng, giảm 0,78%; giá dầu WTI ở mốc 57,41 USD/thùng, giảm 0,54%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm trước lo ngại dư cung trong năm 2026. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 2/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 60,85 USD/thùng, giảm 0,78% (tương đương giảm 0,48 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,41 USD/thùng, giảm 0,54% (tương đương giảm 0,93 USD/thùng).

Giá dầu tiếp tục giảm nhẹ trong phiên giao dịch dưới góc nhìn của các nhà phân tích, triển vọng dư cung đang chi phối rõ rệt tâm lý thị trường dầu mỏ trong giai đoạn đầu năm 2026.

Ông Jason Ying, chuyên gia phân tích hàng hóa của BNP Paribas, cho rằng giá dầu Brent có thể lùi về khoảng 55 USD/thùng trong quý I/2026, trước khi phục hồi và duy trì quanh mốc 60 USD/thùng trong phần còn lại của năm. Theo ông, triển vọng ngắn hạn của thị trường kém tích cực hơn kỳ vọng chung, do các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ đã “khóa” giá bán ở mức cao thông qua các hợp đồng phòng ngừa rủi ro, khiến nguồn cung từ khu vực này ổn định hơn và ít nhạy cảm với biến động giá.

Hầu hết các tổ chức dự báo đều nhận định thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong năm 2026. Mức chênh lệch cung - cầu được ước tính từ gần 4 triệu thùng/ngày theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đến khoảng 2 triệu thùng/ngày.

Theo ông Martijn Rats, chiến lược gia dầu mỏ toàn cầu của Morgan Stanley, OPEC+ nhiều khả năng sẽ phải can thiệp nếu giá dầu giảm sâu hơn. Trường hợp giá rơi về khoảng 50 USD/thùng, liên minh này sẽ buộc phải cắt giảm sản lượng. Nếu giá ổn định sau giai đoạn tạm dừng, OPEC+ có thể tiếp tục đảo ngược các đợt cắt giảm trước đó.

Ở chiều ngược lại, một số chuyên gia cho rằng rủi ro địa chính trị vẫn có thể nâng đỡ giá dầu. Ông John Driscoll, Giám đốc điều hành JTD Energy Services, nhận định dù nhiều dự báo cho thấy thị trường sẽ yếu đi trong năm 2026 và xa hơn, yếu tố địa chính trị không thể bị xem nhẹ, đặc biệt là nhân tố Trump, vốn tiếp tục tạo ra những biến động khó lường.

Bước sang năm 2026, thị trường dầu mỏ ở trạng thái thận trọng, khi triển vọng dư cung và rủi ro địa chính trị song song định hình xu hướng giá trong thời gian tới./.