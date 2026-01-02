Ngày 2/1: Giá sao su tại Nhật Bản chấm dứt chuỗi tăng 8 phiên liên tiếp

Giá cao su tại Nhật Bản hôm nay (2/1) chấm dứt chuỗi tăng 8 phiên, ghi nhận năm giảm đầu tiên trong ba năm qua. trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu duy trì đà ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Giá cao su tại Nhật Bản hôm nay chấm dứt đà tăng. Ảnh tư liệu

Giá sao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc giảm 0,45% (70 Nhân dân tệ) về mức 15.580 Nhân dân tệ/tấn.

Tương tự, Hợp đồng tương lai cao su Nhật Bản đã chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 8 phiên, chịu áp lực từ việc lo ngại về nguồn cung tại Thái Lan dịu bớt, đồng thời ghi nhận mức giảm theo năm lần đầu tiên trong ba năm trở lại đây.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 6/2026 giảm 3,9 Yên, tương đương 1,13% xuống còn 341,6 Yên (2,18 USD)/kg. Tính chung cả năm 2025, hợp đồng này giảm 8,79%, sau khi đạt đỉnh 394 Yên vào ngày 27/1 và chạm đáy 294 Yên vào ngày 2/6.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 75 Nhân dân tệ, tương đương 0,48%, xuống còn 15.605 Nhân dân tệ (2.232,95 USD)/tấn. Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 2, loại được giao dịch nhiều nhất giảm 30 Nhân dân tệ, hay 0,26% xuống 11.520 Nhân dân tệ (1.648,42 USD)/tấn.

Trên của Sàn giao dịch SICOM - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn giao tháng 2/2026 tăng 0,2%, giao dịch ở mức 180 US cent/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg./.