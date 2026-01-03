Sáng ngày 3/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.121 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,11%, hiện ở mức 98,43.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.915 VND/USD - 26.327 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.047 đồng 26.377 đồng Vietinbank 26.088 đồng 26.377 đồng BIDV 26.203 đồng 26.377 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.035 - 30.986 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.045 đồng 31.653 đồng Vietinbank 30.334 đồng 31.694 đồng BIDV 30.496 đồng 31.595 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 161.90 đồng 172.32 đồng Vietinbank 163.28 đồng 172.78 đồng BIDV 165.41 đồng 172.02 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 3/1/2026, tăng 115 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.112 - 27.212 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,11%, hiện ở mức 98,43.

Đồng USD khởi đầu năm 2026 với đà tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chấm dứt xu hướng suy yếu của năm ngoái so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, khi giới đầu tư hướng sự chú ý tới một tuần dữ liệu kinh tế quan trọng có thể định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như diễn biến của thị trường toàn cầu.

Trong khi đó, thị trường Nhật Bản và Trung Quốc đóng cửa trong ngày thứ Sáu, khiến thanh khoản giao dịch trên thị trường tiền tệ ở mức thấp.

Đồng EUR giảm 0,25%, xuống còn 1,1716 USD.

Hoạt động sản xuất của khu vực đồng tiền chung châu Âu trong tháng 12/2025 giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tháng, theo kết quả một cuộc khảo sát. Dù vậy, đồng EUR đã tăng hơn 13% trong năm ngoái, ghi nhận mức tăng theo năm mạnh nhất kể từ năm 2017.

Đồng Bảng Anh cũng suy yếu 0,18%, xuống còn 1,3445 USD, sau khi đã tăng 7,7% trong năm 2025, mức tăng theo năm lớn nhất của đồng tiền này kể từ năm 2017.

Đồng Yên Nhật giảm 0,16% so với đồng bạc xanh, xuống còn 156,91 USD, sau khi chỉ tăng chưa đầy 1% so với USD trong năm 2025./.