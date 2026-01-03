Ngày 3/1: Giá sao su thế giới điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng

Giá cao su thế giới hôm nay (3/1) ghi nhận diễn biến điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng. Trong khi đó, tại thị trường Việt Nam, giá thu mua mủ nguyên liệu vẫn được duy trì ổn định tại các doanh nghiệp lớn.

Giá thu mua mủ nguyên liệu trong nước hôm nay duy trì ổn định. Ảnh tư liệu

Giá sao su thế giới

Tại Sàn giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản, hợp đồng cao su kỳ hạn giao tháng 6/2026 giảm 3,9 Yên, tương đương 1,13%, xuống còn 341,6 Yên/kg.

Tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 cũng giảm 0,45% (tương đương 70 Nhân dân tệ), chốt ở mức 15.580 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng điều chỉnh giảm 75 Nhân dân tệ, về mức 15.605 Nhân dân tệ/tấn. Sự sụt giảm này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi lo ngại về nguồn cung tại Thái Lan bắt đầu dịu bớt.

Trái ngược với đà giảm tại Nhật Bản và Trung Quốc, thị trường Singapore (SICOM) lại ghi nhận tín hiệu tích cực hơn. Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 2/2026 nhích nhẹ 0,2%, giao dịch quanh ngưỡng 180 US cent/kg, nhờ lực đỡ nhất định từ nhu cầu tiêu thụ trong khu vực.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.