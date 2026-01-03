Ngày 3/1: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không có nhiều biến động

Giá lúa gạo hôm nay (3/1) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung không có nhiều biến động khi giao dịch diễn ra chậm, các kho thu mua duy trì trạng thái mua cầm chừng do nguồn lúa cuối vụ không còn dồi dào. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục giữ ổn định trong bối cảnh nhu cầu chưa có tín hiệu bứt phá.

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định. Ảnh tư liệu

Tại khu vực sản xuất trọng điểm, giá gạo nguyên liệu duy trì mặt bằng ổn định so với những phiên trước. Gạo OM 5451 hiện giao dịch quanh mức 8.150 - 8.300 đồng/kg; gạo OM 380 phổ biến ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg; gạo IR 504 thu mua trong khoảng 7.600 – 7.700 đồng/kg, gạo Đài Thơm 8 dao động từ 8.800 - 9.050 đồng/kg.

Một số chủng loại khác như gạo CL 555, Sóc Thơm, IR 50404 hay OM 18 cũng giữ giá tương đối ổn định, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trong giai đoạn giao mùa.

Tại các chợ dân sinh, giá gạo bán lẻ tiếp tục đi ngang. Gạo Hương Lài được niêm yết quanh mức 22.000 đồng/kg, gạo thường phổ biến từ 13.000 đến 14.000 đồng/kg, trong khi gạo Nàng Nhen vẫn neo ở mức cao, khoảng 28.000 đồng/kg. Các loại gạo thơm nhập khẩu như gạo thơm Thái dao động trong khoảng 20.000 -22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp cũng giữ trạng thái ổn định. Giá nếp IR 4625 tươi hiện dao động từ 7.300 - 7.500 đồng/kg, nếp IR 4625 khô phổ biến ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay không thay đổi. Các giống lúa chủ lực như OM 18 và Đài Thơm 8 tươi đang được thu mua trong khoảng 6.500 - 6.700 đồng/kg, lúa IR 50404 tươi ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg, OM 5451 tươi dao động 5.800 - 6.000 đồng/kg. Một số giống khác như OM 34 hay OM 4218 cũng giữ giá ổn định, phản ánh nguồn cung hạn chế nhưng sức mua chưa tăng mạnh.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục đứng giá. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine hiện được chào bán ở mức 446 - 450 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động từ 420 - 440 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm giữ quanh mức 364 - 368 USD/tấn./.