Ngày 3/1: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm gần 2%

Giá dầu thế giới hôm nay (3/1) tiếp tục giảm gần 2% trong những phiên đầu năm 2026, khi lo ngại dư cung tiếp tục chi phối diễn biến thị trường. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 60,11 USD/thùng, giảm 1,22%; giá dầu WTI ở mốc 56,73 USD/thùng, giảm 1,20%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm gần 2% trong những phiên đầu năm 2026. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 3/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 60,11 USD/thùng, giảm 1,22% (tương đương giảm 0,74 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 56,73 USD/thùng, giảm 1,20% (tương đương giảm 0,69 USD/thùng).

Giá dầu thế giới giảm gần 2% trong phiên giao dịch hôm nay sau khi khép lại năm 2025 với mức sụt giảm mạnh nhất theo năm kể từ 2020. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường khi nhà đầu tư cân nhắc giữa lo ngại dư cung kéo dài và các yếu tố rủi ro địa chính trị tại một số khu vực sản xuất, vận chuyển dầu mỏ quan trọng.

Giới giao dịch trên thị trường quốc tế nhìn chung cho rằng, OPEC+ nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì quyết định tạm dừng tăng sản lượng trong quý I. Theo bà June Goh, chuyên gia phân tích của Sparta Commodities, năm 2026 sẽ là giai đoạn quan trọng để theo dõi cách OPEC+ điều chỉnh chính sách nhằm cân bằng cung - cầu. Bà cũng cho rằng Trung Quốc có thể tiếp tục tăng dự trữ dầu thô trong nửa đầu năm, qua đó góp phần hạn chế đà giảm sâu của giá dầu.

Trong năm 2025, hai chuẩn giá dầu Brent và WTI đã giảm gần 20%, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2020, khi lo ngại dư cung và các yếu tố liên quan đến thuế quan lấn át tác động của rủi ro địa chính trị. Đây là năm thứ ba liên tiếp giá dầu Brent suy giảm, chuỗi giảm dài nhất từng được ghi nhận.

Theo ông Suvro Sarkar, chuyên gia năng lượng của DBS, giá dầu Brent trong năm 2026 nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp, quanh mức 60 - 65 USD/thùng. Trong khi đó, bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích tại Phillip Nova, nhận định diễn biến giá hiện nay phản ánh sự giằng co giữa các rủi ro địa chính trị trong ngắn hạn và các yếu tố nền tảng dài hạn của thị trường, vốn đang nghiêng về kịch bản dư cung./.