(TBTCO) - Thời gian qua, một số nhà đầu tư, doanh nghiệp gặp vướng trong quá trình thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Nhiều vướng mắc

Thời gian vừa qua, tỉnh Quảng Ngãi đã nhận nhiều kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

Đơn cử, Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn đã có kiến nghị với nội dung liên quan đến thuê đất thực hiện dự án bảo tồn sim rừng và xây dựng vườn ươm, mô hình mẫu kết hợp du lịch sinh thái; đề nghị các cơ quan chức năng hướng dẫn làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất.

Dự án Khu đô thị An Sơn (Quảng Ngãi) sau nhiều năm triển khai vẫn chưa thể hoàn thành.

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh kiến nghị hoàn tất hồ sơ pháp lý về đất đai do quá trình đo đạc tại khu vực rừng sâu, địa hình phức tạp, công nghệ đo đạc lạc hậu dẫn đến sai số, thiếu 25,36 ha rừng trong phạm vi lòng hồ dưới mực nước dâng bình thường 1.160 m. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, chấp thuận gia hạn thời gian sử dụng đất 96.139,4m2 tại xã Kon Plông từ 5 năm lên 50 năm.

Ngoài ra, có 2 doanh nghiệp đề nghị xem xét, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản công trình trường THCS Bình Chương, gồm Công ty Cổ phần Quang Duy, với số tiền hơn 113,5 triệu đồng và Công ty TNHH Khánh An, với số tiền gần 211,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Đầu tư Khu du lịch Phim trường VINA kiến nghị gỡ vướng khó trong quá trình đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị An Sơn, Quảng Ngãi…

Được biết, Dự án Khu đô thị An Sơn nằm ở một trong những khu đất đẹp nhất TP. Quảng Ngãi, do Công ty CP đầu tư khu du lịch - phim trường Vina làm chủ đầu tư. Dự án này được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008, với tổng vốn khoảng 1.200 tỷ đồng. Sau 17 năm, dự án vẫn chỉ nằm trên giấy, khiến hàng trăm hộ dân ở phường Trương Quang Trọng sống trong vùng quy hoạch.

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn kiến nghị giải quyết các tồn đọng, vướng mắc về công tác Thanh - quyết toán và các thủ tục liên quan đến diện tích đất rừng sản xuất của Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Hay, Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC kiến nghị liên quan đến Dự án Khu dịch vụ cơ khí dầu khí Dung Quất tại Khu Công nghiệp phía đông Khu Kinh tế Dung Quất do PTSC làm chủ đầu tư gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư.

Hiện nay, đã giao đất, cho thuê đất đợt 1 với diện tích 3,09 ha. Phần diện tích đất còn lại 10,31ha chưa đủ điều kiện theo quy định để giao đất cho PTSC Quảng Ngãi triển khai dự án.

Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc

Trước hàng loạt kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm các kiến nghị chưa giải quyết xong tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực đất đai, thuế (tháng 8/2025) và các kiến nghị tồn đọng trước đó và hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước 10/1/2026.

Đối với các nội dung kiến nghị phát sinh trong quý IV/2025, các cấp, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổng hợp) trước ngày 20 hàng tháng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết trước ngày 25 hàng tháng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng nêu rõ, trường hợp chậm trễ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền nêu rõ và yêu cầu sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các xã, phường, đặc khu đẩy mạnh cải cách hành chính; rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, đặc biệt là các thủ tục liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị, đề xuất với các bộ, ngành trung ương tháo gỡ các rào cản về cơ chế, chính sách và hoàn thiện các quy định của pháp luật.

Đối với UBND các xã phường, đặc khu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cần chủ động tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn để nắm bắt, trao đổi nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Hiệp hội Doanh nghiêp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hiệp Hội Du lịch tỉnh tiếp tục phát huy vai trò kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư với các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời chủ động kiến nghị, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật phù hợp, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.