(TBTCO) - Thông tư 121/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực từ 1/2/2026. Thông tư này có nhiều điểm mới về thủ tục hải quan và quản lý thuế doanh nghiệp lưu ý.

Tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu

Để chính sách đi vào cuộc sống, cơ quan hải quan đã và đang tích cực tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Thông tư 121/2025/TT-BTC tới cán bộ, công chức và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng đúng quy định, góp phần tạo môi trường xuất nhập khẩu thông thoáng, minh bạch, thuận lợi và hiệu quả trên địa bàn quản lý.

Thông tư 121: Nhiều quy định mới có lợi cho cả hải quan và doanh nghiệp

Theo đánh giá của cơ quan hải quan, thông tư ra đời trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng phát triển, đồng thời yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiện đại hóa công tác hải quan. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng giúp cơ quan hải quan và doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu một cách minh bạch, hiệu quả, đồng thời phù hợp với các quy định mới của Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 167/2025/NĐ-CP.

Thông tư số 121/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC, đã được sửa đổi tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Việc này nhằm loại bỏ những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn và tạo sự đồng bộ trong áp dụng pháp luật. Thông qua việc thống nhất các quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế và quản lý thuế, thông tư giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt rủi ro chồng chéo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Đây cũng là bước chuẩn bị cần thiết để triển khai mô hình thông quan tự động hiệu quả và thống nhất trên toàn quốc.

Tham gia khai hải quan điện tử trở nên thuận tiện và an toàn hơn

Điểm mới nổi bật khi yêu cầu tổ chức, cá nhân tham gia khai hải quan điện tử phải đăng ký bằng tài khoản VNeID và đảm bảo đầy đủ hạ tầng kỹ thuật để khai báo, truyền, nhận và lưu trữ thông tin. Quy định này tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai toàn diện hệ thống quản lý hải quan điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Hải quan, nâng cao tốc độ xử lý hồ sơ và giảm thiểu lỗi phát sinh trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa doanh nghiệp và cơ quan Hải quan.

Hồ sơ hải quan và hồ sơ thuế được chuẩn hóa theo hướng hiện đại, minh bạch.

Thông tư mới quy định rõ về việc nộp, xác nhận và sử dụng các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ thuế. Theo đó, các doanh nghiệp có thể thực hiện khai báo và nộp hồ sơ theo hình thức điện tử, giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao tính minh bạch. Việc chuẩn hóa hồ sơ cũng giúp cơ quan Hải quan dễ dàng kiểm tra, đối chiếu thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát rủi ro và giảm thiểu các sai sót trong quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu.

Quy định nghiệp vụ được hoàn thiện, loại bỏ nội dung không còn phù hợp.

Thông tư số 121/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng về hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số; kiểm tra, giám sát hải quan; trị giá hải quan; tham vấn giá; tỷ giá tính thuế; thu, nộp thuế; và tổ chức thực hiện kiểm tra sau thông quan… Đồng thời, nhiều điều, khoản, điểm, mẫu biểu và các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp được bãi bỏ, giúp tinh gọn hệ thống văn bản, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật và tạo sự thống nhất trong quản lý trên toàn quốc.

Quy định này còn giúp doanh nghiệp dễ dàng áp dụng, giảm bớt thủ tục rườm rà và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu.